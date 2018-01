: 9 cose sorprendenti che il nostro aspetto fisico fa capire di noi (secondo gli esperti) - HuffPostItalia : 9 cose sorprendenti che il nostro aspetto fisico fa capire di noi (secondo gli esperti) - giubizza : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Gioia378 : Perché giocare a Miitomo? Per imparare cose divertenti e sorprendenti sui tuoi amici! - violainpensiero : Ps: sai che ho trovato in giro delle cose tue sorprendenti. Cose lontane. Bellissime. Ti parlo meglio cosi, ad occ… - Klazz_com : Pensi di essere un esperto di Londra? Vediamo! Conoscevi questi 5 fatti sorprendenti? -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Vi è mai capitato di giudicare una persona incontrata per caso in autobus o per strada, basandovi solamente sul suo? Ecco, si tratta di un comportamento molto più comune di quanto possiate immaginare e bastano davvero pochi secondi per "inquadrare" qualcuno che non conosciamo, nel bene o nel male. Diversi studi condotti dahanno rivelato che spesso la prima impressione è in realtà accuratissima, tanto che Erin Brodwin su Business Insider Australia ha raggruppato le 9che il primo impatto con qualcuno può dirci.Già la fisognomica, nei secoli passati, aveva provato ad abbinare a determinati tratti fisici altrettante caratteristiche psicologiche o morali, ma le ricerche recenti (tutte condotte nell'ultimo decennio) dicono qualcosa di più - e di scientificamente fondato - sul rapporto tra come appariamo e come ...