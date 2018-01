: 5 stelle e LeU: i liberisti cammuffati. Occorre votare Potere al popolo - erregi69 : 5 stelle e LeU: i liberisti cammuffati. Occorre votare Potere al popolo - ntr_ob : @mariolavia D’altra parte non ha proprio tutti i torti Bersani quando fa notare che chi vota per LeU comunque non v… - rosafanali : Elezioni, gli scenari post-voto di Crozza: “5 stelle con Leu e Lega? Come essere indecisi tra il gorgonzola e il pa… - cccricri : RT @alexfri44: #matteorichetti #ottoemezzo Io troverei di una irresponsabilità pericolosa un accordo di LeU con i 5 Stelle. - alexfri44 : #matteorichetti #ottoemezzo Io troverei di una irresponsabilità pericolosa un accordo di LeU con i 5 Stelle. -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Come hanno notato molti commentatori, le promesse elettorali si sprecano da parte di tutti i partiti e poli politici. E’ evidente che in questo festival dei ciarlatani i programmi non possono essere giudicati per cosa promettono. Ha più senso verificare da dove propongono di prendere i soldi, perché questa è la vera cartina al tornasole per una politica che in campagna elettorale promette mari e monti e poi quando governa ti rifila Monti Mario o qualche altro coniglio mannaro. Interessante da questo punto di vista è vedere cosa 5e LeU dicono su Europa e trattati europei, visto che come giustamente recita il programma generale del M5S: “Il nostro ambizioso programma vuole portare l’Italia a essere ispiratrice globale di un modello di sviluppo economico sostenibile. Per farlo avremo bisogno di maggiore sovranità economica. Bisognerà da una parte eliminare gli sprechi e ...