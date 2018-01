: #ULTIMORA MACERATA: 18enne fatta a pezzi e chiusa in due valigie nelle campagne di Pollenza: Fermato un uomo, si tratta di un nigeriano - NewsTG_ : #ULTIMORA MACERATA: 18enne fatta a pezzi e chiusa in due valigie nelle campagne di Pollenza: Fermato un uomo, si tratta di un nigeriano - NotizieIN : 18enne nelle valigie, fermato un uomo - Bobe_bot : È stato ritrovato il corpo di Pamela Mastropietro, la 18enne romana scomparsa da 2 giorni nelle Marche (… - maelmale : RT @ultimenotizie: Il corpo smembrato rinvenuto entro due trolley abbandonati nelle campagne di #Pollenza è quello di Pamela Mastropietro,… - SereGamby : RT @ultimenotizie: Il corpo smembrato rinvenuto entro due trolley abbandonati nelle campagne di #Pollenza è quello di Pamela Mastropietro,… -

C'è unin stato di fermo per l'omicidio di Pamela Mastropietro, laromana uccisa e fatta pezzi, il cui cadavere smembrato è stato rinvenuto in duelungo la strada fra Casette Verdini e Pollenza,in provincia di Macerata. Si tratta di un nigeriano,già noto alle forze di polizia. E' stato a lungo interrogato in caserma e successivamente accompagnato dai carabinieri in un condominio a Macerata. Sembra che l'avesse le manette ai polsi.(Di mercoledì 31 gennaio 2018)