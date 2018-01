Xiaomi sbarca in Italia e cerca ' casa' a Milano

Xiaomi sta per sbarcare in Italia : presto a Milano il primo Mi Store : Xiaomi aprirà a Milano il suo primo Mi Store nel nostro Paese. La conferma arriva da una ricerca di personale su LinkedIn. Sono infatti aperte 5 posizioni lavorative per persone che abbiano capacità manageriali, profonda conoscenza dell'ecosistema Mi e che abbiano un'ottima conoscenza delle lingue, inclusa quella cinese. L'articolo Xiaomi sta per sbarcare in Italia: presto a Milano il primo Mi Store è stato pubblicato per la prima volta su ...