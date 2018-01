Xbox | Microsoft considera l’acquisizione di EA | Valve oppure BlueHole Rumor e Analisi

Xbox One : un retailer si rifiuta di vendere le console di Microsoft e se la prende con Game Pass : Microsoft ha recentemente annunciato delle novità davvero molto allettanti per quanto concerne Xbox Game Pass, il servizio di abbonamento mensile che offre agli utenti, con soli circa 10 euro, una miriade di giochi dal valore abbastanza elevato. Se questo servizio era già in precedenza interessante, con l’ultimo annuncio di Microsoft è davvero diventato d’obbligo per molti Gamer che desiderano giocare a una moltitudine di titoli ma ...

Microsoft : "le esclusive Xbox One rimarranno in maniera permanente all'interno di Game Pass" : Ultimamente si è parlato moltissimo delle strategie future di Microsoft e dell'interessante servizio Xbox Game Pass, un servizio che, a quanto pare, permetterà di giocare le esclusive Microsoft al lancio anche su PC (l'unica limitazione è essere utenti Windows 10).Ora, come segnala Gamingbolt, arriva una nuova gradita conferma direttamente dai piani alti del colosso di Remond, ovvero da Aaron Greenberg e Larry "Major Nelson" Hryb, i quali hanno ...

L'Xbox Game Pass permetterà di giocare le esclusive Microsoft al lancio anche su PC : La giornata di ieri è stata molto interessante grazie a due annunci che hanno in un certo senso sottolineato ancora di più le diversità tra Sony e Microsoft e tra le loro strategie. Da una parte la data di uscita di un'esclusiva estremamente attesa come God of War, dall'altra l'annuncio che le esclusive Xbox One saranno incluse all'interno del servizio Xbox Game Pass sin dal loro lancio.Questa seconda notizia è in un certo senso di interesse ...

Xbox One : Microsoft punta ai giochi - ai servizi e all’integrazione con Windows 10 : Un post pubblicato ResetEra, il forum di videogiochi più utilizzato al mondo, svelerebbe chiaramente i futuri piani di Microsoft in ambito gaming. Questoo è stato scritto da ZhugeEx, un utente famoso per essere preciso e affidabile nelle indiscrezioni, e fa riferimento essenzialmente a tre punti cardine che rappresentano i settori su cui Microsoft vuole concentrarsi maggiormente: Ecosistema Digital, Publishing e integrazione tra Xbox e Windows ...

Microsoft a lavoro su un Xbox Elite controller di seconda generazione : Il controller Elite per Xbox offre un’esperienza di gioco premium con diversi vantaggi per i videogiocatori che vogliono il massimo dal loro accessorio. Il portale Thurrott.com riferisce di aver sentito da una fonte non confermata che Microsoft sta lavorato attualmente su un controller Xbox Elite di seconda generazione e ritiene che queste informazioni siano piuttosto affidabili. Ma è grazie a un post su Baidu, il noto sito asiatico, ...

Microsoft Store : nuovi sconti invernali su Surface e Xbox : Dopo le offerte del Black Friday e quelle relative al periodo natalizio, il Microsoft Store italiano lancia delle nuove e interessanti promozioni invernali. Surface Il nuovo Surface Pro 2017 resta in assoluto il miglior 2-in-1 attualmente disponibile sul mercato ed offre la migliore esperienza Windows 10 in mobilità. Il suo prezzo è scontato in quasi tutte le sue varianti con un risparmio che parte da 55 euro fino ad arrivare a un massimo di ...

Xbox One : Microsoft sta lavorando su un nuovo sistema ‘Carriera’ per gli obiettivi : Secondo il noto portale Windows Central, che ha ricevuto delle informazioni mediane un sottodomonio, Microsoft sta attualmente testando un nuovo sistema di Xbox Live per ricompensare i videogiocatori. Il nuovo sistema, presumibilmente, permetterà ai gamer di portare a termine diversi obiettivi e soprattutto “quest” come ad esempio il giocare ad un determinato titolo ottenendo alcune ricompense come loot crate contenenti ...

Secondo Frozenbyte Microsoft dovrebbe permettere la pubblicazione di titoli in esclusiva per Xbox One X : La strategia di Sony e Microsoft è ormai da tempo sotto agli occhi di tutti, i due colossi hanno messo sul mercato le loro console potenziate, PS4 Pro e Xbox One X, per offrire agli utenti esperienze di gioco tecnicamente avanzate. Poco tempo fa si era già parlato delle due macchine che, sostanzialmente, non presentano differenze per il consumatore, mentre Secondo alcuni ce ne sono, e questo ha portato a definire Xbox One X la "vera console di ...

Microsoft lavora a una rivoluzione per gli Achievement di Xbox : Carriera e loot crate sarebbero in arrivo : Gli Achievement di Xbox (insieme alla controparte Sony) sono ormai un elemento naturale del mondo dei videogiochi e i giocatori che puntano a "millare" i propri titoli preferiti sono indubbiamente parecchi. Il sistema degli Obiettivi è rimasto sotto molti aspetti invariato ma le cose starebbero per cambiare.Come riportato da Windows Central, ci sono delle particolari feature che Microsoft sta testando e che fanno riferimento a un sistema ...

Il 2018 di Microsoft - i giochi più attesi per Xbox One : SOS esclusive : Xbox One continua a faticare molto per affermarsi sul mercato. A rendere difficile le cose per la console di Microsoft è sicuramente l'assenza in questi anni di esclusive di rilievo (Microsoft le sta disperatamente cercando), oltre al fallimento totale di un accessorio come Kinect che non ha ottenuto il successo sperato. Nonostante i suoi pregi, come il controller e l’ottima interfaccia, Xbox One non è riuscita a trasmettere lo stesso fascino di ...

Microsoft pronta a investire per le prossime esclusive Xbox One : Dopo l’indiscrezione sui possibili nuovi titoli esclusivi in sviluppo attualmente per Xbox One tra cui un nuovo capitolo di Fable e di Perfect Dark, ne arriva un’altra altrettanto interessante. Un developer dello studio di sviluppo danese Flashbulb Games ha affermato su Resetera, il forum più famoso per il mondo del gaming, quanto segue: Without going into too much detail, I know for sure that Microsoft have got their cheque book out ...

Microsoft potrebbe acquistare nuove esclusive da aggiungere al catalogo Xbox : A quanto pare Microsoft ha iniziato il nuovo anno con i migliori propositi, stando ai recenti rumor che sono emersi in rete: nella giornata di ieri vi avevamo riportato un leak che svelava le possibili nuove esclusive Xbox e, come probabilmente saprete, si parlava di titoli come Fable, Perfect Dark, Halo 6 e Forza Horizon 4.Oggi, spuntano nuove indiscrezioni e, stando a quanto dichiarato da un membro dello studio di sviluppo danese Flashbulb ...

Microsoft : addio Kinect per Xbox Video : Il gioco senza joypad sembra essere giunto agli sgoccioli, almeno per la #Xbox. #Microsoft, infatti, ha annunciato che non portera' avanti la produzione degli adattatori per poter collegare la Kinect alle ultime console Xbox, che sono la One X e la One S. È finito, dunque, il periodo d'oro che trasformava il nostro corpo in un controller da Videogame. La Videocamera per Xbox è nata nel 2010, dopo aver notato l'incredibile successo avuto dalla ...