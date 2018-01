Wta S Pietroburgo | Vinci al 2° turno

Tennis - Wta San Pietroburgo : Roberta Vinci supera il primo turno. Sconfitta in due set la ceca Martincova : Continua la striscia positiva di Roberta Vinci nel torneo WTA di San Pietroburgo. Dopo aver superato le qualificazioni, la pugliese si è qualificata per il secondo turno dopo aver sconfitto la ceca Tereza Martincova, numero 146 del mondo, in due set con un doppio 6-2 in un’ora e tredici minuti di gioco. Match dominato dall’azzurra che si è portata subito avanti nel primo set per 4-1 con doppio break di vantaggio. Vinci ha messo in ...

Tennis - Wta San Pietroburgo 2018 : Roberta Vinci accede al tabellone principale del torneo in Russia. Sconfitta la tedesca Petkovic in 3 set : Missione compiuta per Roberta Vinci nel WTA di San Pietroburgo (Russia). L’azzurra accede al tabellone principale piegando in due set, nella finale delle qualificazioni, la tedesca Andrea Petkovic (n.98 del mondo) con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 in 2 ore ed 1 minuto di partita. Nel primo set l’avvio è confortante per la pugliese che conquista il break nei primi due turni al servizio della rivale, dimostrando grande padronanza nello ...