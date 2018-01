World Series of Boxing 2018 – Debuttano gli Italia Thunder! Sfida ai Croatian Knights

World Series of Boxing 2018 : Italia Thunder-Croatian Knights. Data - programma - orario - tutti gli incontri e tv : c’è Clemente Russo : Gli Italia Thunder sono pronti per fare il proprio esordio nella World Series of Boxing 2018. La formazione azzurra farà il proprio debutto nella prestigiosa competizione contro i Croatian Knights: l’appuntamento è al Mandela Forum di Firenze per venerdì 2 febbraio. La nostra “Nazionale” partirà con tutti i favori del pronostico contro gli slavi. La sfida tra i Thunder e i Knights è l’evento di contorno alla sfida di ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : a Sydney tra gli uomini vince l’Australia; il Sudafrica balza in vetta alla classifica : Conclusa a Sydney la terza tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale l’Australia si impone sul Sudafrica per 29-0. Al terzo posto l’Argentina, che batte gli USA per 31-10. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Nuova Zelanda, che batte per 31-7 le Fiji. Il settimo posto va a pari merito ad Inghilterra e Kenya. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si sono contese ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : tra le donne trionfa l’Australia sulla Nuova Zelanda : Conclusa a Sydney la seconda tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in finale l’Australia si impone sulla Nuova Zelanda con il netto punteggio di 31-0. Al terzo posto il Canada, che batte la Russia per 40-12. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Francia, che batte per 19-5 la Spagna. Il settimo posto è per l’Irlanda, che batte 19-10 gli USA. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si ...

Boxe - World Series 2018 : i gironi suddivisi per Continente. Le avversarie degli Italia Thunder : Nel primo weekend del prossimo febbraio ripartiranno le World Series of Boxing, arrivate alla loro ottava stagione. La competizione di Boxe a squadra sarà come al solito divisa in una prima fase a gruppi, divisa per continenti, in questo caso America, Europa e Asia, per poi proseguire con una fase playoff organizzata a livello globale. Oltre all‘Italia Thunder, i cui convocati sono già stati resi noti a novembre, saranno nel gruppo Europeo ...

Badminton - Dubai World Superseries Finals 2017 : il danese Viktor Axelsen corona una stagione fantastica : Sono andate in scena a Dubai le World Superseries Finals di Badminton: a difendere il Vecchio Continente è stato il danese Viktor Axelsen, mentre gli altri titoli sono andati tutti in Oriente. Doppia affermazione per il Giappone, un successo a testa per Indonesia e Cina. Nel singolare maschile il danese Viktor Axelsen mette il punto esclamativo al termine di una stagione fantastica, battendo in rimonta il malese Chong Wei Lee per 2-1 (19-21 ...

Rugby a 7 - World Series 2017-2018 : a Città del Capo la Nuova Zelanda vince e balza in vetta alla classifica : Conclusa a Città del Capo la seconda tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale la Nuova Zelanda si impone sull’Argentina per 38-14. Al terzo posto il Sudafrica, che batte il Canada per 19-17. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classificano al quinto posto le Fiji, che battono per 26-12 gli USA. Il settimo posto va a pari merito a Francia ed Inghilterra. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si sono ...

Rugby a 7 - World Series 2017-2018 : a Città del Capo va in scena la seconda tappa del calendario maschile : Prosegue la stagione del Rugby a 7 con la seconda tappa delle World Series maschili, che andrà in scena a Città del Capo, in Sudafrica: 16 nazionali maschili si daranno battaglia per due giorni; il torneo inizierà domani con la fase a gironi e domenica ci sarà la fase ad eliminazione diretta. Non ci sarà l’Italia. Per comporre i raggruppamenti la squadre sono state divise in quattro fasce a seconda dei piazzamenti durante la prima tappa e poi ...

Rugby a 7 - World Series 2017-2018 : a Dubai tra gli uomini affermazione del Sudafrica sulla Nuova Zelanda : Conclusa a Dubai la prima tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale il Sudafrica si impone sulla Nuova Zelanda per 24-12. Al terzo posto l’Inghilterra, che batte le Fiji per 28-21. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto l’Australia, che batte per 22-17 Samoa. Il settimo posto va a pari merito a Scozia e Kenya. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si sono contese il Challenge ...

Rugby a 7 - World Series 2017-2018 : a Dubai tra le donne trionfa l’Australia sugli USA : Conclusa a Dubai la prima tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in finale l’Australia si impone sugli USA con il netto punteggio di 34-0. Al terzo posto la Russia, che batte il Canada per 10-5. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Nuova Zelanda, che batte per 24-0 la Francia. Il settimo posto è per la Spagna, che batte 21-14 l’Inghilterra. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi ...