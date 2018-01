Wolfenstein 2 The New Colossus | il DLC I diari dell' agente Morte Silenziosa

Anche gli sviluppatori di Wolfenstein : The New Order e Wolfenstein II : The New Colossus cedono al trend dei giochi multiplayer? : "L'unico modo che ci permette di creare queste esperienze narrative estremamente immersive è concentrarci esclusivamente sul single-player. Avere la componente multiplayer in questo processo di sviluppo annacquerebbe semplicemente il tutto. Questo è il rischio se provi a fare entrambe le cose allo stesso tempo". Queste le parole del narrative designer, Tommy Tordsson Bjork, pochi giorni prima dell'uscita sul mercato di Wolfenstein II: The ...

Wolfenstein II The New Colossus : Bethesda conferma Panic Button per la versione Nintendo Switch : Gli annunci dello scorso anno relativi a DOOM e Wolfenstein II The New Colossus per Nintendo Switch hanno sorpreso i possessori della popolare console ibrida. DOOM, definito come un porting "impossibile", è disponibile per Switch, mentre il nuovo episodio di Wolfenstein arriverà quest'anno.Come segnala MyNintendonews, Bethesda ha pubblicato un messaggio su Twitter dove conferma nuovamente Panic Button (già al lavoro su DOOM) per il porting di ...

Sarà Panic Button ad occuparsi della versione Switch di Wolfenstein II : The New Colossus : Nintendo Switch, grazie al suo grande successo, ha attirato l'attenzione di vari publisher e importanti compagnie del settore, oltre ai videogiocatori. A testimonianza di questo interesse, basta ricordare i sorprendenti annunci di Bethesda relativi a DOOM e Wolfenstein II: The New Colossus, due titoli che difficilmente avremmo potuto vedere su console Nintendo.Come probabilmente saprete, della versione Switch di DOOM se ne è occupato lo studio ...

Wolfenstein 2 The New Colossus : disponibile il primo capitolo del pacchetto Le Cronache della Libertà : L'apprezzato Wolfenstein 2 The New Colossus, titolo già recensito sulle pagine di Eurogamer.it, si arricchisce con la pubblicazione del primo capitolo del pacchetto Le Cronache della Libertà, Le avventure di Pistolero Joe.Come segnalato da VG247.com, il contenuto può essere ora acquistato per PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo di 9,99€, oppure potete farlo vostro acquistando il Season Pass al prezzo di 24,99€, in questo modo ...

8bit : Wolfenstein 2 - The new colossus : Questo secondo appuntamento con Wolfenstein era ampiamente atteso dalla comunità videoludica. Il successo del primo episodio e gli avvenimenti conclusivi dello stesso, rendevano inevitabile una continuazione.Gli scenari distopici di un’America nazista, e di un’ideologia dilagante a livello mondiale, erano state la base dell’approccio entusiastico dei giocatori. In questo secondo episodio, già dal prologo ci si ...

Lo spettacolare Wolfenstein II : The New Colossus tra le offerte del Cyber Monday : Tra le offerte di questo Cyber Monday c'è anche spazio per degli sconti piuttosto interessanti su uno degli AAA più recenti, un titolo che ha dimostrato ancora una volta l'ottimo lavoro dei ragazzi di Machine Games. Stiamo ovviamente parlando di Wolfenstein II: The New Colossus, le nuove adrenaliniche avventure di B.J. Blazcowicz.Le offerte proposte riguardano sia le versioni standard che le Steelbook e spaziano dal 33% al 36% di sconto. Ecco i ...

Wolfenstein II : The New Colossus : disponibile la versione di prova : Bethesda annuncia la disponibilità di una versione di prova gratuita di Wolfenstein II: The New Colossus. Da ora, i giocatori potranno scaricarla per PlayStation 4, Xbox One e PC e giocare al primo livello del gioco. Se in seguito i giocatori decideranno di acquistare la versione completa, i progressi di gioco saranno mantenuti.Wolfenstein II: The New Colossus, già recensito sule pagine di Eurogamer.it, è uscito il 27 ottobre per PlayStation 4, ...