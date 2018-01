Windows 10 Mobile | l’Italia è l’unico paese con un market share superiore all’1%

Sky Go : l’ennesima app che abbandona gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile : Oh Microsoft Store, cosa ti sta succedendo? Ebbene si, oggi ci arriva la notizia dell’ennesima applicazione che non solo cessa il supporto a Windows 10 Mobile (il che è comprensibile dato il suo stato attuale) ma anche a Windows 10 desktop. Stiamo parlando di Sky Go, il servizio del noto provider satellitare che permette agli abbonati di poter guardare i film in streaming presenti sulla piattaforma. Dal prossimo 19 marzo, dunque, ...

Windows RT su un Lumia 640 funziona benissimo - forse anche meglio di Windows 10 Mobile [Video] : Il 23 gennaio vi abbiamo riportato le prime immagini raffiguranti un Lumia 640 con a bordo Windows RT, il sistema operativo basato su Windows 8 e sui processori ARM abbandonato da Microsoft anni fa. Ciò è stato possibile grazie al tool Windows Phone Internals che ci continua a stupire mostrando tutte le sue capacità. Lo sviluppatore Ben, dopo aver pubblicato le immagini, ha registrato anche un video che testimonia come Windows RT non solo ...

Surface Phone : come potrebbe essere CShell con Fuent Design - il sogno dei fan Windows 10 Mobile : Windows 10 Mobile è stato ormai abbandonato ma verrà presto sostituito da Windows Core OS che, grazie a CShell, sarà un sistema operativo completamente adattabile. Per questo motivo, come evidenziato in altre varie occasioni, l’interfaccia del futuro Surface Phone varierà in base alla sua modalità di utilizzo: quando è aperto un solo display la UI è quella da smartPhone, quando sono aperti tutti e due display è da tablet, mentre quando lo ...

Tweetium si aggiorna su Windows 10 e Windows 10 Mobile con il supporto ai 280 caratteri : Tweetium, un ottimo client non ufficiale di Twitter, si è aggiornato di recente per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo il supporto ai 280 caratteri. Latest update to Tweetium is in the store now! 4.2.1 brings support for the new 280 character limit, as well as a few bug fixes. More to come, too! — Tweetium app (@TweetiumWindows) January 21, 2018 Changelog: Tweet più lunghi ? con il nuovo aggiornamento si passa da 140 a 280 ...

Windows 10 Mobile : ecco le immagini di un Lumia 640 con a bordo Windows RT : A quanto pare Windows Phone Internals si sta davvero mostrando come un interessante tool che consente di effettuare delle operazioni un tempo considerate impossibili. Dopo Windows PE sullo Xiaomi Mi 4, un nuovo utente è stato capace di installare in via non ufficiale il buon vecchio Windows RT, il sistema operativo basato sui chip ARM dei tablet e successivamente abbandonato da Microsoft, su un dispositivo Windows 10 Mobile (in questo caso un ...

Skype si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile con alcune novità [Insider] : La UWP ufficiale di Skype per Windows 10 e Windows 10 Mobile si è aggiornata ieri per gli Insider nel canale Fast Ring introducendo alcune novità. Changelog: Visualizzazione raccolta della conversazione ? fare clic su “Raccolta” in una chat per recuperare velocemente i contenuti condivisi, inclusi file, collegamenti e media; Chat immediata ? non è più necessario aggiungere gli amici come contatti. Basta cercarli e avviare la ...

GPD Win 2 - ecco l'ultra mobile PC (con Windows 10) per gamers estremi : ... è in grado di eseguire giochi impegnativi (tripla A) ad elevati framerate (Grand Theft Auto V a 38 fps, Overwatch a 50/50 fps, e Skyrim a 53 fps), e lo streaming dei videogame sia da Xbox e PS4 che ...

Alcatel Idol 4S con Windows 10 Mobile : Microsoft cerca di finire le ultime scorte vendendolo a 99$ : L’Alcatel Ido 4S è approdato sul mercato già quando Windows 10 Mobile cominciava a mostrare i primi segni di abbandono da parte di Microsoft. Difficile dire se lo smartphone abbia avuto successo o meno ma sicuramente non era assolutamente male soprattutto sul piano delle prestazioni che erano paragonabili se non addirittura superiori al Lumia 950 XL. Ad ogni modo vi invitiamo a leggere la nostra recensione cliccando sul seguente link e a ...

Microsoft svende Alcatel IDOL 4S con Windows 10 Mobile : vostro a soli $99! : Alcatel IDOL 4S scende di ben $200 sul Microsoft Store statunitense. Un tentativo di vendita o un semplice fuori tutto? Con la presentazione di Windows 10 Mobile, all’interno di Microsoft è nata la speranza di una possibile alleanza nel settore Mobile come quella presente nel desktop. Cercando di seguire le orme di Android, infatti, la multinazionale ha cercato di convincere diverse case a proporre dei loro device con Windows 10 Mobile, ...

Telegram Messenger si aggiorna per Windows Phone e Windows 10 Mobile : L’applicazione ufficiale di Telegram Messenger si è aggiornata in queste ore su Windows Phone e Windows 10 Mobile con alcune novità che potrebbero interessarvi. La nuova versione, numerata 2.9.0.0, è accompagnata dal seguente changelog: Scorri a sinistra su qualsiasi messaggio. Migliorata la visualizzazione dei media. Aggiunto il supporto per gli album nelle chat segrete. Aggiunto il pieno supporto per MTProto 2.0. Link al ...

Windows 10 Mobile : un Hacker installa Windows on ARM e Windows RT su un Lumia 1520 : Con il rilascio di Windows Phone Internals, un tool non ufficiale in grado di ottenere l’accesso al Root e di aggirare il SecureBoot dei dispositivi Mobile di casa Microsoft, si è aperto un grosso varco per il modding di Windows 10 Mobile. Tale tool consente in sostanza di installare liberamente ROM personalizzate e, grazie a questa funzionalità, Gustave, un Hacker molto famoso nella community di Microsoft e sviluppatore di Interop, è riuscito ...

Windows 10 Mobile e Xbox One non temono Meltdown e Spectre : A distanza di una settimana dell’inizio della bufera Meltdown e Spectre, ecco come Microsoft ha reagito sui suoi dispositivi. Il caso Meltdown e Spectre Dopo avervi accennato il modo in cui Meltdown e Spectre agiscono all’interno delle CPU Intel ed AMD, vi propongo il discorso di Luca Sambucci, da ESET Italia, che spiega le problematiche e le motivazioni della loro esistenza: Queste recenti vulnerabilità sono un’ulteriore ...

Destiny 2 UWP : sbarca su Windows 10 e Windows 10 Mobile l’app unofficial del noto gioco di Bungie : Che le grandi società non supportino a dovere il Microsoft Store non è di certo un segreto ma per fortuna ci sono sempre i piccoli sviluppatori indipendenti che cercano in tutti i modi di sviluppare app non ufficiali che però sono molto apprezzate dal pubblico, basti pensare a Unigram. Se siete dei videogiocatori di Destiny 2, il famoso sparatutto in prima persona, vi sarete resi conto che attualmente non esiste un’app companion dedicata ...

Unigram : nuovo aggiornamento per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Dopo essere uscita dalla fase di alpha per entrare in quella beta, Unigram, il client UWP unofficial di Telegram, ha ricevuto un’ulteriore aggiornamento su Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog E’ adesso possibile rispondere ad uno specifico messaggio con un doppio click. Unigram si ricorderà esattamente quali messaggi della conversazione stavi leggendo: una volta riaperta la chat, verrà recuperato il punto in cui avevi interrotto la ...