Volkswagen - Esperimenti sulle scimmie | sospeso Thomas Steg

Volkswagen ha sospeso il responsabile delle relazioni con il pubblico perché era a conoscenza degli esperimenti con gas di scarico sulle scimmie : Volkswagen ha sospeso il responsabile delle relazioni con il pubblico Thomas Steg perché ha ammesso di essere stato a conoscenza degli esperimenti in cui ad alcune scimmie venivano fatti respirare gas di scarico prodotti da motori diesel. Steg, che lavorava a Volkswagen The post Volkswagen ha sospeso il responsabile delle relazioni con il pubblico perché era a conoscenza degli esperimenti con gas di scarico sulle scimmie appeared first on Il ...

Volkswagen ha sospeso il responsabile delle relazioni con il pubblico perché era a conoscenza degli esperimenti con i fumi tossici sulle scimmie : Volkswagen ha sospeso il responsabile delle relazioni con il pubblico Thomas Steg perché ha ammesso di essere stato a conoscenza degli esperimenti in cui ad alcune scimmie venivano fatti respirare gas di scarico prodotti da motori diesel. Steg, che lavorava a Volkswagen The post Volkswagen ha sospeso il responsabile delle relazioni con il pubblico perché era a conoscenza degli esperimenti con i fumi tossici sulle scimmie appeared first on Il ...

Volkswagen - Esperimenti sulle scimmie - cade la testa di Thomas Steg : "Sospeso dalle sue funzioni fino al completamento delle indagini". questa l'espressione scelta dalla Volkswagen per annunciare il passo indietro di Thomas Steg. Una decisione che Wolfsburg definisce volontaria, quella del capo delle relazioni esterne del gruppo. Che, secondo una nota stampa, avrebbe comunicato in mattinata al cda l'intenzione di abbandonare il ruolo dopo lo scoop del New York Times riguardo i test sulle scimmie per ...

Test sulle emissioni : Volkswagen rinuncerà agli esperimenti sugli animali : Thomas Steg, procuratore generale del colosso di Wolfsburg Volkswagen, ha reso noto che la casa rinuncerà del tutto in futuro a fare esperimenti sugli animali: lo riporta Bild. “Vogliamo escludere del tutto i Test sugli animali per il futuro“, ha dichiarato. Dopo le notizie relative all’impiego di scimmie, stando a quanto riportato dai quotidiani Stuttgarter e Sueddeutsche Zeitung, a esseri umani sarebbe stato fatto inalare un ...