Volkswagen - Esperimenti sulle scimmie | cade la testa di Thomas Steg

Test sulle emissioni : Volkswagen rinuncerà agli esperimenti sugli animali : Thomas Steg, procuratore generale del colosso di Wolfsburg Volkswagen , ha reso noto che la casa rinuncerà del tutto in futuro a fare esperimenti sugli animali : lo riporta Bild. “Vogliamo escludere del tutto i Test sugli animali per il futuro“, ha dichiarato. Dopo le notizie relative all’impiego di scimmie, stando a quanto riportato dai quotidiani Stuttgarter e Sueddeutsche Zeitung, a esseri umani sarebbe stato fatto inalare un ...

Gli esperimenti sugli umani e sulle scimmie finanziati da Volkswagen e BMW : Consistevano nel far inalare i fumi dei motori diesel per dimostrare che non erano nocivi, e hanno fatto arrabbiare il governo tedesco