Vita3K | ecco il primo emulatore di PlayStation Vita

: RT @Eurogamer_it: Ecco il primo emulatore di #PlayStationVita, Vita3K. - AndrosTMM : RT @Eurogamer_it: Ecco il primo emulatore di #PlayStationVita, Vita3K. - Eurogamer_it : Ecco il primo emulatore di #PlayStationVita, Vita3K. -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 30 gennaio 2018) Come segnala DSOGaming, dopo circa sei anni dal lancio della portatile di casa Sony,ilper Windows e MacOS,.Il progetto al momento è nelle sue fasi iniziali e non supporta alcun titolo commerciale, bensì solo pochi software homebrew. Per ora i test sono stati effettuati con una ISO modificata delQuake, in grado di girare a 15fps. Gli sviluppatori al lavoro sul progetto hanno promesso che in futuro vedremo miglioramenti anche se c'è molta strada da fare.Ma come prenderà Sony questo? Certamente è molto probabile che la compagnia possa bloccare sul nascere i lavori. Tuttavia al momento non sono emerse notizie in merito, vi riporteremo tutte le novità appena sarà possibile. Read more…