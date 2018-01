Uomini e Donne | una coppia nata al Trono Classico aspetta un bambino | ecco quale

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Gemma svela - “Ecco perché rimango in trasmissione…” (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono over: ecco il nuovo libro con protagonista Gemma Galgani, la dama torinese poi, rivela per quale motivo rimane in trasmissione.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 07:05:00 GMT)

La sceneggiata napoletana a Uomini e Donne risolleva Maria De Filippi : Mariano Catanzaro rialza gli ascolti di 'Uomini e Donne' Trono Classico. Fra battute in dialetto, gag e mercificazione delle corteggiatrici, il bel tronista napoletano ha conquistato Maria De Filippi ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Mariano show - Lorenzo contro Nicolò - la pesante accusa (Trono Classico) : Uomini e Donne, trono classico Anticipazioni e news: Mariano Catanzaro riporta la parte giovane del programma agli antichi splendori, ecco le nuove discussioni.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 05:05:00 GMT)

A Uomini e Donne - la bella Roberta di Vittoria : Si chiama Roberta e arriva da Vittoria una delle nuove corteggiatrici di Mariano, tronista napoletano della famosissima trasmissione di Canale 5

Uomini e Donne : Nicolò Ferrari - da Riccanza il nuovo corteggiatore di Nilufar Video : Il nuovo corteggiatore di #Nilufar Addati non è volto sconosciuto al mondo del piccolo schermo. Nicolò Federico Ferrari è stato protagonista con Elettra Lamborghini [Video] della prima edizione del programma Riccanza in onda su Mtv. Il milanese spiegò di essere iscritto alla facolta' di giurisprudenza dell’Universita' Cattolica. Figlio di un ricco imprenditore impegnato nel settore dei servizi, il ventitreenne rivelò che le sue passioni erano ...

Nicolò Federico Ferrari/ A Uomini e Donne dopo Riccanza : le prossime esterne che vedremo : Nicolò Federico Ferrari, protagonista della prima stagione di “Riccanza”, è uno dei corteggiatori della tronista Nilufar Addati al trono classico di Uomini e Donne. (Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 00:19:00 GMT)

Uomini e Donne : Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia genitori bis? : Eugenio e Francesca di Uomini e Donne saranno di nuovo genitori? Sembra ci sia aria di importanti novità per una tra le coppie più unite e amate del programma condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne, ovvero quella composta dal dj Eugenio Colombo e dalla sua scelta, la toscana Francesca Del Taglia. Come riportato da una fan al blog Isa e Chia, sembra che la Del Taglia sia in dolce attesa del secondo figlio della coppia (i due sono infatti ...

Uomini e Donne : Nicolò Ferrari - da Riccanza il nuovo corteggiatore di Nilufar : Il nuovo corteggiatore di Nilufar Addati non è volto sconosciuto al mondo del piccolo schermo. Nicolò Federico Ferrari è stato protagonista con Elettra Lamborghini della prima edizione del programma Riccanza in onda su Mtv. Il milanese spiegò di essere iscritto alla facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica. Figlio di un ricco imprenditore impegnato nel settore dei servizi, il ventitreenne rivelò che le sue passioni erano gli abiti ...

Uomini e Donne news : la promessa di Giordano per Nilufar : La reazione di Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne dopo la puntata di oggi Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi sono successe diverse cose. Focalizziamoci sul trono di Nilufar Addati – anche se se ne è parlato poco – e sui suoi corteggiatori. La prima domanda posta alla tronista giunge […] L'articolo Uomini e Donne news: la promessa di Giordano per Nilufar proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne anticipazioni - Paolo ha scelto : i giorni in villa con Angela e Marianna sono finiti : Uomini e Donne anticipazioni, la scelta di Paolo: il soggiorno con Angela e Marianna è terminato Paolo Crivellin ha finalmente scelto con cui uscire da Uomini e Donne tra Angela Caloisi e Marianna Acierno? È questa la domanda che molti telespettatori si stanno ponendo nelle ultime settimane. Il tronista ha deciso di prendersi del tempo per […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Paolo ha scelto: i giorni in villa con Angela e Marianna ...

Uomini E DONNE / Anticipazioni - Anna Tedesco felice : il messaggio social della dama (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani in lacrime per Giorgio Manetti, Tina viene baciata a sorpresa da Domenico e fugge dietro le quinte(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 19:14:00 GMT)

Uomini e Donne gossip - Eugenio e Francesca : secondo figlio in arrivo : gossip Uomini e Donne, Francesca Del Taglia incinta: secondo figlio per Eugenio Colombo secondo figlio in arrivo per Eugenio e Francesca, la popolare coppia di Uomini e Donne! L’annuncio non è ancora arrivato dai diretti interessati ma nelle ultime ore è emersa una prova schiacciante. Come riporta il blog di Isa & Chia, la Del […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Eugenio e Francesca: secondo figlio in arrivo proviene da gossip ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 30 gennaio 2018 : la proposta di Maria De Filippi : Nicolò Brigante bacia sia Marta che Virginia. Marta esasperata lascia per due volte lo studio ed il tronista le va dietro. Maria De Filippi fa una proposta a Paolo Crivellin ed alle sue pretendenti! Uomini e Donne: Niccolò Brigante bacia sia Virginia che Marta. Quest’ultima, lascia per due volte lo studio! Nella seconda parte della Puntata Uomini e Donne Classico, Mariano Catanzaro interviene per dire che secondo lui, Lorenzo è ...

NICOLÒ FEDERICO FERRARI/ A Uomini e Donne dopo “Riccanza" : per il web "un ragazzo di sani valori" : NICOLÒ FEDERICO FERRARI, protagonista della prima stagione di “Riccanza”, è uno dei corteggiatori della tronista Nilufar Addati al trono classico di Uomini e Donne. (Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:26:00 GMT)