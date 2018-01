Uomini e Donne Puntata di Oggi 31 gennaio 2018 | Tina a Gemma | Giorgio non è più

Uomini e Donne oggi 30/1/2018 : incredibile quello che succederà - Marta abbandona Video : In molti sono i telespettatori che oggi si aspettano una puntata di Uomini e Donne dedicata ancora al trono classico. Naturalmente non siamo ancora a conoscenza di quale trono ci sia la messa in onda oggi 30 gennaio 2018. Una delle cose certe che nel primo pomeriggio alle ore 14:45 su Canale 5 rivedremo Maria De Filippi ed il suo programma. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne oggi rivedremo ancora una volta il trono classico. Dopo la ...

Marta Pasqualato/ Uomini e Donne - lascia lo studio ma il pubblico tuona : "Sempre le stesse scene!" : La veneziana Marta Pasqualato è una delle corteggiatrici del tronista Nicolò Brigante a Uomini e Donne. La ragazza sembra in difficoltà a confronto con la rivale Virginia Stablum.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 17:50:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 30/01 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne Sara ha organizzato una sorpresa per Emanuele e ha chiesto alla redazione di poter passare un po’ di tempo con lui. Vediamo l’esterna: il ragazzo si mostra sorpreso e felice, le fa vedere una su foto da piccolo e poi, seduti su un divano, si avvicinano molto. Si prosegue con l’esterna di Sara e Luigi che si incontrano per fare shopping e una passeggiata sul lungotevere. Il ...

Uomini e Donne gossip : ennesima bufera per Desirée Popper : Uomini e Donne gossip: è polemica su un cartellone pubblicitario di Desirée Popper Desirée Popper di Uomini e Donne si ritrova al centro di una grande polemica, nata attraverso un cartellone pubblicitario. Accade a Palermo, dove alcune studentesse hanno scelto di oscurare la sua immagine su un cartellone appeso per le vie della città. Questa […] L'articolo Uomini e Donne gossip: ennesima bufera per Desirée Popper proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne anticipazioni - Paolo Crivellin ha fatto la sua scelta : ecco quando andrà in onda la puntata : È iniziato il conto alla rovescia per tutti i fan del trono di Paolo Crivellin. Lunedì cinque febbraio durante la puntata di 'Uomini e Donne' andrà in onda la scelta del giovane che ha tenuto con il ...

MARIANO CATANZARO - Uomini E DONNE/ Video - test d'ingresso per le corteggiatrici : “Maria fai entrare il letto!” : MARIANO CATANZARO, nuovo tronista di UOMINI e DONNE, ha sottoposto le corteggiatrici ad una specie di test d'ingresso composto da prove molto particolari...(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:55:00 GMT)

Uomini e Donne : una coppia nata al Trono Classico aspetta un bambino - ecco quale Video : Eugenio e Francesca, una coppia che qualche hanno fa si è formata all'interno del dating show Uomini e Donne [Video] è in attesa del secondo figlio. La lieta notizia non è arrivata attraverso i diretti interessati ma alcune ore fa è venuta a galla una prova inconfutabile. Un noto blog italiano che si occupa di gossip e Tv ha rivelato che l'ex corteggiatrice è stata fotografata mentre si stava recando a fare una visita prenatale. Questo tipo di ...

PAOLO CRIVELLIN/ Il tronista di Uomini e Donne ha fatto la sua scelta : ecco quando andrà in onda! : PAOLO CRIVELLIN si avvicina al momento clou del suo percorso a Uomini e Donne? La scelta sembra ormai alle porte anche se i fan si chiedono: sarà tutto risolto nella famosa villa?(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:35:00 GMT)

Uomini e Donne news : ecco quando vedremo la scelta di Paolo Crivellin : Uomini e Donne news, scelta di Paolo Crivellin: quando va in onda? Data rilasciata Recentemente molto si è discusso della presunta sparizione di Paolo Crivellin dagli studi di Uomini e Donne. Da quando il tronista aveva dichiarato che la sua intenzione era quella di passare più giorni insieme alle sue corteggiatrici, di lui in puntata […] L'articolo Uomini e Donne news: ecco quando vedremo la scelta di Paolo Crivellin proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - Mariano : Mauti imbarazzato per le sue corteggiatrici : Mariano Catanzaro a Uomini e Donne: Emanuele Mauti critica le sue corteggiatrici Ieri è andata in onda una nuovissima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, e protagonista assoluto è stato il nuovo tronista Mariano Catanzaro. Difatti, il verace ragazzo di origini napoletane, una volta scese dalla famosa scalinata dello studio tutte le sue corteggiatrici, ha voluto fare dei giochini in trasmissione per metterle alla prova. Ovviamente il ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - duro attacco per Mariano Catanzaro e le sue corteggiatrici! (Trono Classico) : Uomini e Donne, trono classico Anticipazioni e news: Mariano Catanzaro riporta la parte giovane del programma agli antichi splendori, ecco le nuove discussioni.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:10:00 GMT)

Uomini e donne / Anticipazioni : Anna Tedesco se la canta e se la suona (Trono Over) : Uomini e donne, Anticipazioni e news trono over: ecco il nuovo libro con protagonista Gemma Galgani, la dama torinese poi, rivela per quale motivo rimane in trasmissione.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:06:00 GMT)