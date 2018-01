Uomini e Donne Anticipazioni | duro attacco per Mariano Catanzaro e le sue

Uomini e donne / Anticipazioni : Anna Tedesco se la canta e se la suona (Trono Over) : Uomini e donne, Anticipazioni e news trono over: ecco il nuovo libro con protagonista Gemma Galgani, la dama torinese poi, rivela per quale motivo rimane in trasmissione.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:06:00 GMT)

Diventano mamma e papà dopo Uomini e Donne : li amiamo proprio TUTTI : Sembra essere sempre più certo che Francesca Del Taglia sia incinta di nuovo e che con Eugenio Colombo aspettino il secondo figlio: lo hanno sempre detto che presto avrebbero allargato la famiglia, desideravano avere un altro figlio più del matrimonio, che slitta nuovamente a data da destinarsi adesso che Francesca pare sia incinta per la seconda volta. Ma che fa, se alla fine nella famiglia Colombo arriverà un nuovo, dolce e tenero membro? O ...

Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne : intrighi - fiori - scelte e polemiche! : Lorenzo Riccardi ha perso la testa per Nilufar Addati oppure no? La domanda continua a tenere incollati i fan di Uomini e donne allo schermo ma oggi nuovi indizi lasceranno pensare...(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 13:24:00 GMT)

Chi è Lorenzo Riccardi? Biografia - età e vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne : Chi è Lorenzo Riccardi? A Uomini e Donne è il corteggiatore più amato del momento, anche se è comunque uno di quelli che divide l'opinione pubblica: o lo si ama o lo si odia, e noi lo amiamo. Con la sua straripante simpatia ci fa divertire sempre e non c'è puntata del trono Classico in cui non ci si diverte grazie a lui, e ben venga tutto questo. Sperando riesca comunque a dare qualcosa che vada oltre la simpatia alle troniste, ovviamente. Vi ...

Uomini e Donne : Emanuele Mauti contro le corteggiatrici di Mariano Catanzato : Uomini e Donne, l’attacco di Emanuele Mauti alle corteggiatrici di Mariano Catanzaro: “Figura becera” Il debutto a Uomini e Donne di Mariano Catanzaro come tronista pare non aver convinto molto Emanuele Mauti, ex corteggiatore. Il suo disappunto l’ex di Sonia Lorenzini lo ha manifestato poche ore fa su Instagram dove, senza filtri, ha detto quello […] L'articolo Uomini e Donne: Emanuele Mauti contro le ...

Marta Pasqualato/ Uomini e Donne : corteggiatrice sempre più chiusa - perderà il suo tronista? : La veneziana Marta Pasqualato è una delle corteggiatrici del tronista Nicolò Brigante a Uomini e Donne. La ragazza sembra in difficoltà a confronto con la rivale Virginia Stablum.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 13:10:00 GMT)

Virginia Stablum / Uomini e Donne : Nicolò Brigante cede ai suoi baci - una - due... quante volte? : Virginia Stablum, ex fidanzata di Ignazio Moser, è una delle corteggiatrici di Nicolò Brigante al trono classico di Uomini e Donne. Il tronista sceglierà la bella trentina?(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 13:07:00 GMT)

Paolo Crivellin/ Uomini e donne - la scelta si avvicina : villa o studio tv? : Paolo Crivellin si avvicina al momento clou del suo percorso a Uomini e donne? La scelta sembra ormai alle porte anche se i fan si chiedono: sarà tutto risolto nella famosa villa?(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:59:00 GMT)

Uomini E DONNE / Anticipazioni : tutto pronto per una nuova registrazione? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, trono classico Anticipazioni e news: Mariano Catanzaro riporta la parte giovane del programma agli antichi splendori, ecco le nuove discussioni.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:05:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : la richiesta di Paolo - i baci di Nicolò : oggi Uomini e Donne: Paolo e la speciale richiesta ad Angela e Marianna Dopo la discussione nello studio del Trono Classico di Uomini e Donne tra Nicolò e Lorenzo, Nilufar si arrabbia. La tronista napoletana invita tutti i ragazzi a concentrarsi un po’ di più su di lei e Sara e non a pensare solo […] L'articolo Uomini e Donne oggi: la richiesta di Paolo, i baci di Nicolò proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne : Nicolò sceglierà Virginia? L’indizio : Nicolò Brigante bacia Virginia Stablum a Uomini e Donne Primi baci per Nicolò Brigante a Uomini e Donne. Le effusioni del 23enne siciliano con due delle sue corteggiatrici genereranno però un putiferio in studio, portando a una reazione inaspettata. Ieri in puntata, Sara Affi Fella e Nilufar Addati sono state protagoniste. Le due troniste, alle prese con l’insostenibile indecisione di Lorenzo, sembrerebbero essere ancora in alto mare, ...

Uomini e Donne - Paolo Crivellin ha scelto fra Angela e Marianna : finito il periodo di 'vacanza' in villa : ROMA- In molti si chiedono se dopo tanti tentennamenti Paolo Crivellin abbia fatto la sua scelta a ' Uomini e Donne '. Paolitto Un post condiviso da Paolo Crivellin , @Paolo_Crivellin_fanpage, in data:...

Uomini e Donne : una coppia nata al Trono Classico aspetta un bambino - ecco quale : Eugenio e Francesca, una coppia che qualche hanno fa si è formata all'interno del dating show "Uomini e Donne" è in attesa del secondo figlio. La lieta notizia non è arrivata attraverso i diretti interessati ma alcune ore fa è venuta a galla una prova inconfutabile. Un noto blog italiano che si occupa di gossip e Tv ha rivelato che l'ex corteggiatrice è stata fotografata mentre si stava recando a fare una visita prenatale. Questo tipo di ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Gemma svela - “Ecco perché rimango in trasmissione…” (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono over: ecco il nuovo libro con protagonista Gemma Galgani, la dama torinese poi, rivela per quale motivo rimane in trasmissione.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 07:05:00 GMT)