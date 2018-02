Una nuova ricetta per cercare la vita aliena | trovare metano e anidride carbonica

Una nuova tecnologia per la leucemia : salvato il primo paziente in Italia : E' Italiano ed ha solo 4 anni il primo paziente curato con le cellule CAR-T. Una malattia che sembrava incurabile, che ha resistito a tutte le forme di cura. Il piccolo, malato di leucemia linfoblastica acuta, è riuscito a guarire definitivamente ed è stato dimesso dall'Ospedale Bambino Gesù. Nel suo midollo non ci sono più tracce di malattia. Una nuova tecnologia oggetto di studio dal 2012 Questa nuova tecnologia ha sortito effetti sorprendenti ...

EvoCas9 - Una nuova arma made in italy contro i tumori? : "Abbiamo sviluppato una variante della molecola Crispr-Cas9 più sicura e affidabile di qualunque altra finora descritta, che effettua il taglio di Dna soltanto nel punto voluto", queste sono le parole di Anna Cereseto, autrice dell'articolo riguardante lo sviluppo di questa molecola che sembra essere rivoluzionaria nel suo campo, in quanto grazie a questi tagli precisi sul DNA, è possibile correggere alcune alterazioni che affliggono ...

Il boss Zagaria non ha più un soldo - arrabbiato in aula fa Una nuova sceneggiata Video : La situazione per l'ex capo del #clan dei casalesi, Michele Zagaria detto 'Capa storta', continua a peggiorare. Dopo l'arresto delle donne della famiglia che hanno completamente lasciato gli affiliati al verde, anche il boss ristretto in regime di carcere duro, non se la passa certo bene. Oltre a fare i conti con il 41 bis, Zagaria infatti, adesso è stato costretto a ricorrere agli avvocati d'ufficio per farsi difendere. A dichiararlo è stato lo ...

“Incredibile - ma sei davvero tu?”. Dimenticate la vecchia Elisabetta Gregoraci : dopo la separazione con Briatore (e un nuovo amore di cui già si parla parecchio) ecco la showgirl sfoggiare un nuovo look che l’ha resa irriconoscibile persino agli amici più cari. Di sicuro - è iniziata Una nuova vita : Undici anni di matrimonio, un figlio insieme. Poi qualcosa si è spezzato di colpo, con Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci a dirsi addio, rompendo così un’unione che sembrava indissolubile soprattutto dopo l’arrivo del piccolo Nathan Falco. E invece. A fine dicembre, dopo che i giornali avevano già anticipato più volte la notizia, i due hanno firmato i documenti per la separazione. Il divorzio vero e proprio dovrebbe ...

“Ecco come è guarito”. Bimbo di quattro anni salvato dalla leucemia. Una nuova speranza per tutti i malati : Terapia genica contro i tumori, una realtà concreta anche in Italia e anche per i pazienti più piccoli. Manipolare geneticamente le cellule del sistema immunitario per renderle capaci di riconoscere e attaccare il cancro è il lavoro che hanno fatto i medici e i ricercatori dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma con un bambino di 4 anni, affetto da leucemia linfoblastica acuta, refrattario alle terapie convenzionali. Si tratta ...

Dragon Ball FighterZ Recensione - Una nuova era per i tie-in nipponici : Che Dragon Ball FighterZ fosse un titolo completamente diverso, rispetto a ciò che l’industria di tie in nipponici ci ha abituato in questi anni, lo si era ampiamente capito dalle immagini trasmesse durante il suo primo annuncio all’E3 2017: era la conferenza Microsoft e, nel marasma di giochi e partnership esclusive annunciate dal colosso di Redmond, spuntarono le prime sequenze gameplay di questa perla assoluta targata Bandai Namco e ...

Anticipazioni Uomini e Donne - registrata Una nuova puntata Video : Uomini e Donne, Gemma e Giorgio [Video]: quante volte le news e le Anticipazioni sul programma di Maria De Filippi titolano in questa maniera! Certo, anche la nuova puntata del trono over registrata mercoledì 31 gennaio vede tra i protagonisti la Galgani e il Manetti, ma questa volta non abbiamo assistito alle scene tipiche delle ultime settimane, con lei che quasi implora lui di ricominciare e lui che in varie maniere si svincola dalla ...

Archeologia : Una nuova scoperta in India potrebbe cambiare ancora la storia evolutiva dell’uomo : Solo una settimana fa con la scoperta del fossile di una mascella in Israele gli scienziati hanno avuto le prove per sostenere che la nostra specie ha lasciato l’Africa prima di quanto si pensasse. Ora un’altra scoperta suggerisce che la data potrebbe essere spostata ancora più indietro. L’Homo Sapiens si è manifestato in Africa almeno 300.000 anni fa e ha lasciato il continente per colonizzare il mondo. Gli scienziati credono che ci siano state ...

Ricerca : scoperti a Bolzano i “Supertannini” - Una nuova classe di composti antiossidanti naturali nel vino : Il gruppo di Ricerca in enologia guidato da Emanuele Boselli, professore della Facoltà di Scienze e Tecnologie, ha recentemente pubblicato lo studio intitolato Isotopic Exchange HPLC-HRMS/MS Applied to Cyclic Proanthocyanidins in Wine and Cranberries (https://link.springer.com/article/10.1007/s13361-017-1876-8) sulla rivista scientifica statunitense Journal of the American Society for Mass Spectrometry. La Ricerca targata unibz fa luce sulla ...

Pal-V Liberty - A Ginevra Una nuova auto volante : Dopo il debutto, durante la scorsa edizione, di alcuni prototipi di auto volanti, il Salone di Ginevra ospiterà la presentazione in anteprima mondiale della versione di produzione della Pal-V Liberty. L'azienda olandese che ha progettato la nuova flying car la descrive come la prima auto volante pronta alla produzione nonostante l'attuale assenza di certificazioni per la circolazione stradale e nei cieli. La Casa punta a superare il processo di ...

Una nuova costituzione per la Siria : La conferenza di pace sulla Siria nel Black Sea Resort di Sochi, a cui hanno partecipato il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato dell'Onu Staffan De Mistura, ha portato a un accordo per la formazione di una nuova commissione, incaricata di redigere una nuova costituzione per il Paese, martoriato da 7 anni di guerra civile. La commissione sarà formata da 50 rappresentanti di tutte le componenti della società Siriana, ma la sua formazione ...