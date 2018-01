Una nuova ricetta per cercare la vita aliena | trovare metano e anidride carbonica

Selta si aggiudica Una nuova commessa in Pakistan da 5 milioni di dollari : Selta opera con governi, enti pubblici, aziende di ogni dimensione, operatori di telecomunicazioni e service provider, e utilities in oltre 20 paesi del mondo. Gallery

Sigarette elettroniche provocano danni al DNA? E’ quanto afferma Una nuova ricerca statunitense : Le Sigarette elettroniche sono arrivate sul mercato ormai da molti anni, e sin dal loro primo debutto sono state pubblicizzate come un’alternativa sicura alle Sigarette tradizionali, e in questi anni la loro popolarità è cresciuta con milioni di persone che hanno deciso di usarle. Nonostante questo le e-cig sono finite al centro di numerose ricerche scientifiche che hanno avuto come principale obiettivo quello di comprendere gli effetti ...

Spotify testa Stations - Una nuova app fatta solo di playlist - : Il servizio di musica in streaming lancia, per adesso solo in Australia e su Android, un prodotto che consente di ascoltare unicamente raccolte di brani, che cambiano in base alle preferenze degli utenti

Perché Trump è il precursore di Una nuova era di governo : Razzista, misogino e antisemita, sono solo alcuni dei termini che sono stati affibbiati nell'ultimo anno al presidente americano Donald Trump. E mentre molti stanno facendo del loro meglio per far uscire in qualche modo Trump dalle luci della ribalta, Oprah Winfrey viene ora proposta come alternativa per il 2020. "Ho pensato: accidenti, non ho l'esperienza, non ne so abbastanza", ha recentemente dichiarato a Bloomberg TV, "E ora [riferendosi ...

Ottimo trimestre per Samsung - che si prepara a Galaxy X e registra Una nuova app : Samsung raggiunge ottimi risultati nel quarto trimestre 2017, soprattutto per quanto riguarda chip e display. Il 2018 dovrebbe essere l'anno, finalmente, di Samsung Galaxy X, l'atteso smartphone pieghevole, mentre il produttore registra il marchio "Uhssup" per una nuova applicazione. L'articolo Ottimo trimestre per Samsung, che si prepara a Galaxy X e registra una nuova app è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Una nuova ricetta per cercare la vita aliena : cercare metano e anidride carbonica : Trovare ossigeno gassoso nell’atmosfera di un esopianeta sarebbe entusiasmante, un segno che in quel nuovo mondo potrebbero esistere forme di vita aliena che si basano su processi chimici simili ai nostri. Ma tant’è, ancora niente. Ora però i ricercatori della University of Washington suggeriscono un nuovo approccio: cercare un mix di metano e anidride carbonica atmosferici. La nuova ricetta per cercare vita aliena – sostengono i ...

Una nuova ricetta per cercare la vita aliena : trovare metano e anidride carbonica : trovare ossigeno gassoso nell’atmosfera di un esopianeta sarebbe entusiasmante, un segno che in quel nuovo mondo potrebbero esistere forme di vita aliena che si basano su processi chimici simili ai nostri. Ma tant’è, ancora niente. Ora però i ricercatori della University of Washington suggeriscono un nuovo approccio: cercare un mix di metano e anidride carbonica atmosferici. La nuova ricetta per cercare vita aliena – sostengono i ...

Una nuova ricetta per cercare la vita aliena : trovare metano e anidride carbonica : trovare ossigeno gassoso nell'atmosfera di un esopianeta sarebbe entusiasmante, un segno che in quel nuovo mondo potrebbero esistere forme di vita aliena che si basano su processi chimici simili ai nostri. Ma tant'è, ancora niente. Ora però i ricercatori della University of Washington suggeriscono un ...

Como - Una nuova punta Gabrielloni dal Bisceglie : Il Como si rafforza. Ieri, in serata, la società azzurra ha concluso l'accordo con Alessandro Gabrielloni, attaccante classe 1994, che arriva dal Bisceglie, in Lega Pro. Marchigiano di Jesi, dopo ...

Una nuova ricetta per cercare la vita aliena : cercare metano e anidride carbonica : Trovare ossigeno gassoso nell’atmosfera di un esopianeta sarebbe entusiasmante, un segno che in quel nuovo mondo potrebbero esistere forme di vita aliena che si basano su processi chimici simili ai nostri. Ma tant’è, ancora niente. Ora però i ricercatori della University of Washington suggeriscono un nuovo approccio: cercare un mix di metano e anidride carbonica atmosferici. La nuova ricetta per cercare vita aliena – sostengono i ...

Zenvo - A Ginevra con Una nuova sportiva : All'inizio del prossimo mese di marzo la Zenvo presenterà in anteprima mondiale al Salone di Ginevra una nuova sportiva. La Casa danese non ha ancora ufficializzato il nomer della supercar, limitandosi a fornire tre immagini teaser che mostrano alcuni dettagli della carrozzeria che sarà in gran parte, se non totalmente, realizzata di fibra di carbonio.V8 da confermare. Il terzo modello della Zenvo evolverà le linee della TS1 proponendo ...

Scoperta Una nuova specie di dinosauro in Egitto : Quando si tratta di aspetto, il dinosauro Mansourasaurus dal collo lungo non è poi così straordinario. Ma la nuova specie di sauropode continua a far girare la testa ai paleontologi. Scoperta in Egitto, la creatura è uno dei pochi fossili di dinosauro trovati finora in Africa che risale al periodo tardo del Cretaceo, circa 80-66 milioni di anni fa. L'epoca segna il capitolo finale nell'era dei dinosauri, che si concluse bruscamente quando una ...

PERUGIA " FRANCOFORTE. Nuove opportunità per lo sviluppo del turismo in Umbria ed Una nuova destinazione da scoprire per i cittadini del ... : UNWEB, PERUGIA. Dopo l'annuncio - avvenuto nel mese di settembre - del nuovo collegamento Ryanair PERUGIA - Francoforte, che sarà operato a partire dal 27 marzo con due frequenze settimanali, si entra ...

The Voice - torna il talent di RaiDue con Una nuova giuria : Al Bano - J-Ax - Francesco Renga e Cristina Scabbia : The Voice torna in televisione, sempre su Rai Due. Il talent non hai mai raggiunto la fama del “cugino” X-Factor, ma quest’anno ha un cast tutto da invidiare. I nuovi giudici sono Al Bano, J-Ax (che ritorna), Francesco Renga e Cristina Scabbia. Sui primi (grandi) c’è poco da aggiungere, ma Cristina Scabbia potrebbe essere una scelta vincente. La leader del gruppo rock–metal Lacuna Coil, infatti, non è molto ...