Zenvo - A Ginevra con Una nuova sportiva : All'inizio del prossimo mese di marzo la Zenvo presenterà in anteprima mondiale al Salone di Ginevra una nuova sportiva. La Casa danese non ha ancora ufficializzato il nomer della supercar, limitandosi a fornire tre immagini teaser che mostrano alcuni dettagli della carrozzeria che sarà in gran parte, se non totalmente, realizzata di fibra di carbonio.V8 da confermare. Il terzo modello della Zenvo evolverà le linee della TS1 proponendo ...

Scoperta Una nuova specie di dinosauro in Egitto : Quando si tratta di aspetto, il dinosauro Mansourasaurus dal collo lungo non è poi così straordinario. Ma la nuova specie di sauropode continua a far girare la testa ai paleontologi. Scoperta in Egitto, la creatura è uno dei pochi fossili di dinosauro trovati finora in Africa che risale al periodo tardo del Cretaceo, circa 80-66 milioni di anni fa. L'epoca segna il capitolo finale nell'era dei dinosauri, che si concluse bruscamente quando una ...

PERUGIA " FRANCOFORTE. Nuove opportunità per lo sviluppo del turismo in Umbria ed Una nuova destinazione da scoprire per i cittadini del ... : UNWEB, PERUGIA. Dopo l'annuncio - avvenuto nel mese di settembre - del nuovo collegamento Ryanair PERUGIA - Francoforte, che sarà operato a partire dal 27 marzo con due frequenze settimanali, si entra ...

The Voice - torna il talent di RaiDue con Una nuova giuria : Al Bano - J-Ax - Francesco Renga e Cristina Scabbia : The Voice torna in televisione, sempre su Rai Due. Il talent non hai mai raggiunto la fama del “cugino” X-Factor, ma quest’anno ha un cast tutto da invidiare. I nuovi giudici sono Al Bano, J-Ax (che ritorna), Francesco Renga e Cristina Scabbia. Sui primi (grandi) c’è poco da aggiungere, ma Cristina Scabbia potrebbe essere una scelta vincente. La leader del gruppo rock–metal Lacuna Coil, infatti, non è molto ...

Una nuova ricetta per cercare la vita aliena : cercare metano e anidride carbonica : Trovare ossigeno gassoso nell’atmosfera di un esopianeta sarebbe entusiasmante, un segno che in quel nuovo mondo potrebbero esistere forme di vita aliena che si basano su processi chimici simili ai nostri. Ma tant’è, ancora niente. Ora però i ricercatori della University of Washington suggeriscono un nuovo approccio: cercare un mix di metano e anidride carbonica atmosferici. La nuova ricetta per cercare vita aliena – sostengono i ...

Una nuova molecola modifica Dna malato : 12.44 "Abbiamo messo a punto un metodo sperimentale attraverso cui otteniamo una molecola (Evocas9) davvero precisa nel cambiare il Dna".La novità per la ricerca sull'editing genomico annunciata al Cibio Università di Trento e lo studio pubblicato su Nature Biotechnology. Secondo i ricercatori,il metodo che sopprime il Dna malato renderà il Genoma editing utilizzabile per correzione delle alterazioni presenti come malattie genetiche e ...

UOMINI E DONNE / Anticipazioni : tutto pronto per Una nuova registrazione? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, trono classico Anticipazioni e news: Mariano Catanzaro riporta la parte giovane del programma agli antichi splendori, ecco le nuove discussioni.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:05:00 GMT)

Ounas pronto per Una nuova avventura : il Sassuolo lo aspetta : Matteo Politano potrebbe sbarcare nelle prossime ore a Napoli. Al Sassuolo andrebbero 22 milioni più il prestito di Ounas, arrivato in estate dal Bordeaux. Il franco-algerino ha trovato poco spazio sotto la gestione Sarri, che ha sempre però esaltato le sue qualità ma va aspettato: “A Napoli quando si prende un calciatore sembra sempre che […] L'articolo Ounas pronto per una nuova avventura: il Sassuolo lo aspetta proviene da ...

La creazione di un embrione uomo-animale potrebbe portare Una nuova speranza : Alcuni scienziati del Salk Institute of Biological Studies hanno raggiunto un nuovo importante traguardo nel mondo della scienza: sono riusciti a creare un embrione ibrido, per l'esattezza hanno combinato le cellule staminali umani con l'embrione di un maiale per dar vita al primo embrione di uomo-maiale. L'embrione è stato successivamente nell'utero di una scrofa per permettergli di crescere. Dopo sole quattro settimane l'embrione aveva già ...

VENARIA REALE Intitolata Una nuova via a Peppino Impastato - FOTO E INTERVISTA - : La notizia passò in secondo piano sulla cronaca nazionale in quanto coincise con il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, in via Caetani a Roma. Solo anni dopo sarà comprovata la matrice mafiosa ...

Biglietti in prevendita per il 3° concerto degli U2 a Milano : annunciata Una nuova data al Mediolanum Forum di Assago : Com'era prevedibile, si aggiunge un 3° concerto degli U2 a Milano dopo i primi due eventi già dichiarati sold out. La band capitanata da Bono Vox rimane in Italia per qualche giorno in più, con una nuova data fissata per il 15 ottobre, ancora al Mediolanum Forum di Assago. Come accaduto per le prime due date già annunciate per il tour indoor che andrà a toccare la grande arena alle porte di Milano, le prevendite dei Biglietti non partono ...

Importanti novità in arrivo su Samsung Galaxy S8 con Bixby 2.0 : trapelata Una nuova funzione : Ci sono Importanti novità in arrivo per quanto riguarda Bixby 2.0, in quanto l'aggiornamento presto disponibile ad esempio sul Samsung Galaxy S8 potrebbe rendere l'esperienza di utilizzo di questo servizio molto più gradevole. Dopo aver approfondito la questione riguardante il possibile sbarco della lingua italiana all'interno del mondo dell'assistente vocale, dunque, oggi 29 gennaio tocca prendere in esame una nuova funzione che potrebbe essere ...

Sting e Shaggy ai Grammy 2018 con Una nuova resa di Englishman in New York (video) : Sting e Shaggy ai Grammy 2018 portano Englishman in New York. Un brano dell'ex Police che torna quindi alla ribalta in una versione rinnovata, nella quale mancano tutti gli elementi originali della prima resa, ma che in questo caso porta tutto il calore della Giamaica con il quale hanno voluto caratterizzare tutto il loro nuovo album in uscita nelle prossime settimane. Per l'occasione speciale, Sting e Shaggy hanno portato una versione ...