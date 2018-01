: @SimoneCosimi @wireditalia L'avessimo fatta noi una figura del genere ci avrebbero definito cialtroni.. una nuova e… - mrsiovinella : @SimoneCosimi @wireditalia L'avessimo fatta noi una figura del genere ci avrebbero definito cialtroni.. una nuova e… - vocealsalento : Santa Maria di Leuca, de finibus terrae. Da qui prende il via una nuova avventura. #leu #elezioni2018 #puglia - CybFeed : #BreakingNews Una nuova molecola modifica Dna malato - bruisterlamar : RT @GiancarloDeRisi: Emiliano: "La deriva di Renzi è perdente. Lo indurremo a lasciare. Non vado fuori dai Democratici" Il governatore dell… - Beatrice82c : RT @FilcamsCgil: "Siamo ottimisti, confidiamo che @AmazonIT si confronterà per contrattare una nuova organizzazione del lavoro, nuove e mig… -

"Abbiamo messo a punto un metodo sperimentale attraverso cui otteniamo una(Evocas9) davvero precisa nel cambiare il Dna".La novità per la ricerca sull'editing genomico annunciata al Cibio Università di Trento e lo studio pubblicato su Nature Biotechnology. Secondo i ricercatori,il metodo che sopprime il Dnarenderà il Genoma editing utilizzabile per correzione delle alterazioni presenti come malattie genetiche e tumori.Svolta nella ricerca del taglia-incolla del Dna. Così si rende un'arma di precisione assoluta(Di martedì 30 gennaio 2018)