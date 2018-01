Un importante passo nel processo di revisione scientifica di IQOS

Allegri : 'importante aver tenuto passo del Napoli'. Ballardini : 'Primo tempo troppo timidi' : Con il ritorno in campo dopo la sosta torna anche il sorriso ad Allegri. Nonostante la flessione nel finale, frutto 'della stanchezza che ha creato ansia da risultato più che occasioni per il Genoa', ...

Plastica - il WWF : “La strategia Ue è un primo importante passo - ma il 2030 è lontano…” : La strategia contro la Plastica dell’Unione Europea è un primo e importante passo per combattere uno dei drammi che caratterizzano la nostra civiltà, ossia la Plastica, il terzo materiale umano più diffuso sulla terra dopo acciaio e cemento. Purtroppo l’orizzonte del 2030 appare un po’ troppo lontanorispetto ad una vera e propria emergenza che sta assumendo, giorno dopo giorno, dimensioni estremamente preoccupanti e sulla quale bisogna ...

Mano bionica impiantata in una donna italiana - Il test è durato sei mesi. Un importante primo passo : Una donna è la prima italiana alla quale è stata impiantata la Mano bionica che percepisce il contatto con gli oggetti, realizzata dal gruppo di Silvestro Micera, della Scuola Superiore Sant'Anna e del Politecnico di Losanna. L'intervento è stato eseguito nel giugno 2016 nel Policlinico Gemelli di Roma dal gruppo del neurochirurgo Paolo Maria Rossini. I risultati della sperimentazione sono in via di pubblicazione su una ...

Intesa Sanpaolo - Messina : "Accordo con sindacati passo importante in vista del Piano" : "Abbiamo raggiunto un accordo di importanza rilevante in maniera pienamente condivisa con tutte le Organizzazioni Sindacali. A parlare il consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo , Carlo Messina ...

Delrio su Ryanair : "Riconoscimento sindacati passo molto importante" : (Teleborsa) - 'Non esiste impresa senza etica, rispetto del lavoro e della sua dignità', per questo la rivoluzione di Ryanair che ha annunciato di voler riconoscere il ruolo dei sindacati per la prima ...

Sostenibilità - Realacci : da Banca Mondiale passo importante : ... tranne casi estremi legati a paesi in via di sviluppo, siamo davanti ad un passo molto importante e ad una prospettiva economica in cui l'Italia può essere protagonista e in cui una economia più a ...

In vigore il Rei - 'un primo passo importante' contro la povertà : Parte ufficialmente il Rei (Reddito di inclusione) , la nuova misura permanente di contrasto alla povertà che potrà riguardare in prima battuta una platea di 490.000 famiglie per circa 1,8 milioni di ...

Fiorentina - Antognoni : 'Il rinnovo di Chiesa passo importante' : Giancarlo Antognoni , club manager della Fiorentina , parla ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro la Lazio: 'Il rinnovo di Chiesa è un passo importante per lui è la Fiorentina, la prerogativa è di cercare di fare un buon campionato per poi fare una squadra competitiva'...