UMIDIGI S2 Pro in offerta | Smartphone borderless con 6GB RAM e 128GB di memoria

: [UPDATE] UMIDIGI S2/S2 PRO : LA RECENSIONE - AcinoDuva : [UPDATE] UMIDIGI S2/S2 PRO : LA RECENSIONE -

Leggi la notizia su yourlifeupdated

(Di martedì 30 gennaio 2018)S2 Pro è in promozione a 230 euro circa per avere unocon display senza cornici, hardware con 6GB di RAM e bendiinterna oltre che una grande batteriaS2 Pro a 230,82 euro in promozione su GearBestS2 Pro, il potente phablet cinese con una batteria da ben 5.100mAh, ricarica …