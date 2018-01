Ufficiale la data zero di Vasco Rossi a Lignano | il tour 2018 parte a maggio con la prova

Pillars of Eternity II : Deadfire ha una data di uscita Ufficiale : Sono anni indubbiamente molto importanti per gli RPG old-school tra progetti che spaziano da una qualità ottima all'eccellenza assoluta del genere. Divinity Original Sin, Wasteland 2, Torment: Tides of Numenera e ovviamente Pillars of Eternity. Oggi parliamo proprio dell'IP targata Obsidian con un importantissimo annuncio: Pillars of Eternity II: Deadfire ha una data di uscita.Come riportato da DualShockers, gli sviluppatori hanno utilizzato il ...

Serie C - Ufficiale : cambia data la gara del Lecce - i dettagli : Mentre il calciomercato impazza, con le novità della Serie C che si rincorrono, ora per ora, non mancano le notizie che arrivano direttamente dalla Lega. Ancora una volta, una gara cambia data e si tratta di un match di una big, la prima in classifica nel girone meridionale di Serie C: il Lecce. cambia data una gara del Lecce in Serie C È ufficialmente cambiato poco fa l'orario di un match. Si tratta di Bisceglie- Lecce. La gara, inizialmente ...

Ufficiale la nuova data di Jovanotti per Oh - vita! : info e biglietti in prevendita : La nuova data di Jovanotti per Oh, vita! è stata resa Ufficiale. La decisione di aggiungere un appuntamento alla lunga lista di date che l'artista di Penso Positivo ha concepito per il nuovo disco rilasciato il 1° dicembre 2017 e con la produzione straordinaria di Rick Rubin. Gli amici di Torino possono quindi iniziare a organizzarsi per il concerto, con il quale Lorenzo Jovanotti tornerà al PalAlpitour per un nuovo appuntamento il 9 aprile ...

Data Ufficiale per Famous in Love 2 : Bella Thorne diretta da Troian Bellisario : Famous in Love 2 ha finalmente una Data ufficiale. Dopo tanti mesi d'attesa dall'annuncio del rinnovo dopo il successo della prima stagione, i fan di Bella Thorne possono prendere carta e penna e segnare nel calendario la Data ufficiale di messa in onda dei nuovi episodi: 4 aprile 2018. Freeform poche ore fa ha annunciato la Data ufficiale del ritorno di una delle serie rivelazioni della scorsa stagione. Sulla falsa riga di Gossip Girl ma ...

Daniele Bossari e Filippa Lagerback matrimonio : svelata la data Ufficiale a 90 Special : Daniele Bossari e Filippa Lagerback matrimonio: svelata la data ufficiale a 90 Special. Ospite di 90 Special il programma condotto da Nicola Savino, Daniele Bossari ha rivelato la data delle nozze con ...

Uscita Final Fantasy XV Royal Edition Ufficiale : data e contenuti della ricchissima edizione : Square Enix ha annunciato Final Fantasy XV Royal Edition, un'edizione completa per Playstation 4 e Xbox One: la collection, com'è facile intuire, includerà una versione aggiornata (e molto probabilmente definitiva) della controversa avventura diretta da Hajime Tabata e Uscita alla fine del 2016, che nel corso del tempo ha espanso moltissimo i suoi contenuti rispetto al gioco base. Andiamo a vedere le novità su ciò che troverete all'interno della ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - data Ufficiale di presentazione. Rumors caratteristiche - prezzo e uscita : Samsung Galaxy S9 e S9+, ecco la data ufficiale di presentazione Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, data ufficiale di presentazione. Rumors caratteristiche, prezzo e uscita Il Mobile World Congress di ...

Presto in tv il docufilm su Ligabue - Un anno da non dimenticare : la data Ufficiale : Il docufilm su Ligabue ha finalmente una data ufficiale. Il documentario sul rocker di Correggio sarà Presto trasmesso in tv con il titolo di Un anno da non dimenticare. La trasmissione è prevista per la seconda serata di Rai1 di sabato 13 gennaio. Il contributo, diretto da Riccardo Guarnieri, racconta degli alti e bassi di un 2017 sicuramente da ricordare. È infatti l'anno di Made in Italy, rilasciato nelle ultime settimane del 2016, ma ...

Le première di The 100 - The Originals 5 e Life Sentence hanno una data Ufficiale : il calendario completo della primavera su The CW : Giornata di TCA per The CW ed ecco subito le prime novità: le première di The 100, The Originals 5 e Life Sentence hanno finalmente una data ufficiale. Da mesi aspettavamo un annuncio che potesse mettere fine a rumors e pettegolezzi e poco fa il desiderio dei fan è stato finalmente esaudito. Le première di The 100, The Originals 5 e Life Sentence sono finalmente state rese note ma sicuramente questo non farà felici tutti, almeno non del ...

Black Lightning su Netflix anche in Italia : la data Ufficiale e le sinossi dei primi episodi : Addio sindaco Lavon Hayes attento e romantico di Bluebell e benvenuto Jefferson Pierce alias Fulmine Nero di Black Lightning. Cress Williams si prepara a voltare pagina dandosi ai supereroi di casa The CW e alla nuova serie al via nei prossimi giorni non solo negli Usa ma anche in Italia visto che i diritti sono finiti in mano a Netflix e non a Mediaset Premium come tutti temevano. Tutto è bene quel che finisce bene quindi è così Black ...

After di Anna Todd - parla la produttrice : c’è la data Ufficiale del film : Quando esce il film di After? La produttrice annuncia la data ufficiale Ci siamo: After sta per sbarcare al cinema. Il fortunato libro di Anna Todd sta per diventare un film. Un sogno che si realizza per milioni di lettori, che da tempo desiderano vedere la storia di Hardin e Tessa sul grande schermo. Quando […] L'articolo After di Anna Todd, parla la produttrice: c’è la data ufficiale del film proviene da Gossip e Tv.

Una Serie di Sfortunati Eventi 2 su Netflix a marzo : la data Ufficiale e il primo promo : Una Serie di Sfortunati Eventi 2 su Netflix a marzo, questo è il regalo che la piattaforma streaming ha fatto ai fan di Neal Patrick Harris e ai fan di uno degli show più attesi di questa nuova stagione. Il Capodanno si è tinto di drammi e delle tristi storie dei fratelli Boudelaire che torneranno protagonisti in tv proprio dal prossimo marzo. Questa volta non si tratta di supposizioni e pensieri di disperati fan rimasti fuori da quella ...