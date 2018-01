: RT @LiaQuartapelle: Trova le differenze: A sinistra il sito previsto per #EMA a Amsterdam. A destra il sito pronto per #EMA a Milano. #EMA… - GianluSaccomani : RT @LiaQuartapelle: Trova le differenze: A sinistra il sito previsto per #EMA a Amsterdam. A destra il sito pronto per #EMA a Milano. #EMA… - JazzGiacinto : RT @flaviafratello: Quindi per una volta i cialtroni non siamo noi ma gli olandesi?#EMA - pgallobussola1 : RT @LiaQuartapelle: Trova le differenze: A sinistra il sito previsto per #EMA a Amsterdam. A destra il sito pronto per #EMA a Milano. #EMA… - s_baldolini : RT @LiaQuartapelle: Trova le differenze: A sinistra il sito previsto per #EMA a Amsterdam. A destra il sito pronto per #EMA a Milano. #EMA… - Paolo_Lepri : RT @LiaQuartapelle: Trova le differenze: A sinistra il sito previsto per #EMA a Amsterdam. A destra il sito pronto per #EMA a Milano. #EMA… -

"Abbiamo fatto il nostro lavoro producendo una analisi legale di tutte le offerte.La decisione della nuova sede dell'Agenzia Europea del Farmaco (Ema) è stata dei 27 stati membri e non abbiamo niente da dire." Così il portavoce della Commissione Ue Schinas. Dopo la Brexit per la nuova sede Ema è stata scelta Amsterdam nonostante le carenze logistiche e i ritardi che si stanno registrando. Ora l'Italia ha deciso di presentare un ricorso per l'assegnazione nella città di Milano della sede dell'Ema.(Di martedì 30 gennaio 2018)