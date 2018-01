: RT @Agenzia_Ansa: Corte di Strasburgo, lecito l'uso di Gesù e Maria in pubblicità - Andrea_Radic : RT @Agenzia_Ansa: Corte di Strasburgo, lecito l'uso di Gesù e Maria in pubblicità - NotizieIN : Ue: "Sì uso Gesù e Maria in pubblicità" - maume : Corte Strasburgo: lecito l’uso di Gesù e Maria in pubblicità - Però se usi Maometto ti uccidono ?? - GiostraGiacomo : Corte di Strasburgo, lecito l'uso di Gesù e Maria in pubblicità - - fabbri333 : Corte di Strasburgo, lecito l'uso di Gesù e Maria in pubblicità - Cronaca - -

La Corte europea dei Diritti umani considera lecito l'uso di simboli religiosi nelle, e condanna la Lituania per aver multato un'azienda che si è servita disu poster e internet per vendere vestiti. Secondo i giudici di Strasburgo,la multa inflitta per aver "offeso la morale pubblica" ha violato il diritto alla libertà d'espressione dell'azienda.(Di martedì 30 gennaio 2018)