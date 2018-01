U&D | Paolo Crivellin | la data dello speciale scelta | ' Non fa mica le orgie'

Gossip U&D - Maria De Filippi arrabbiata con Paolo Crivellin : ecco il motivo Video : Senza dubbio Paolo Crivellin [Video] è uno dei tronisti più indecisi della storia di #Uomini e donne. Il venticinquenne torinese presente nel Trono Classico da circa cinque mesi, a differenza degli altri suoi colleghi Migliorini, Ghio e Marciano che hanno scelto diversi mesi fa, non si è ancora deciso su quale donna l'abbia rapito. Ovviamente questo suo strano comportamento ha creato una serie di polemiche sia da parte delle corteggiatrici ...

U&D registrazione 12/01 : Paolo assente - arriva un noto corteggiatore per Sara Video : Oggi 12 gennaio 2018 si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di ''#Uomini e donne''. Tuttavia, le novita' all'interno di questa registrazione non sono affatto mancate: cosa avra' deciso di fare il tronista Paolo Crivellin con le sue corteggiatrici? Avra' finalmente scelto? Sicuramente, questo non è l'unico capitolo interessante che è successo all'interno dello studio di Uomini e Donne oggi. Stando infatti alle anticipazioni apparse ...

Gossip U&D - Paolo Crivellin spiazza : ecco la clamorosa decisione del tronista Video : Oggi pomeriggio, giovedì 28 dicembre 2017 sono state registrate le nuove puntate del Trono Classico [Video] e molto probabilmente, verranno trasmesse su canale 5 a gennaio 2018. Nella giornata odierna, dopo tre mesi doveva esserci la scelta di Paolo Crivellin ma clamorosamente è successo qualcosa d'inaspettato. Nei paragrafi sottostanti scoprirete tutti i dettagli a altre curiosita' sul giovane torinese. Inoltre, durante l'appuntamento è stato ...

U&D 28/12 - la scelta di Paolo e la presentazione del nuovo tronista : ecco chi è Video : Questo pomeriggio, in data giovedì 28 dicembre 2017, si terra' presso gli studi Mediaset di Uomini e Donne una nuova registrazione del trono classico [Video]. Il programma pomeridiano di Maria De Filippi perdera' un altro tronista: si tratta di #Paolo Crivellin. Ma la sedia rossa di quest'ultimo rimarra' vacante solo per pochi istanti poiché è gia' stato confermato il nome di colui che occupera' il suo posto e intraprendera', quindi, un nuovo ...

U&D : problemi per il tronista Paolo Crivellin Video : Il programma di successo di #Maria De Filippi, #Uomini e donne, anche in questa edizione sta regalando tanti colpi di scena e tante sorprese. Non solo il trono over di Giorgio Manetti, Gemma Galgani e tutti gli altri ma anche i nuovi tronisti stanno facendo parlare di sé anche sui social network. Tante le polemiche intorno alla nuova #tronista Sara Affi Fella, resa celebre dal docu-reality Temptation Island e fidanzata col suo Nicola fino ad una ...

