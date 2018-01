Treno deragliato | i pm | ​Cerchiamo testimoni

Treno deragliato - pm cercano testimoni : ANSA, - MILANO, 30 GEN - Un volantino in cui si chiede a tutti coloro che giovedì scorso erano sul Treno deragliato alle porte di Milano di contattare la Procura milanese per dare informazioni utili ...

Treno deragliato - i volantini della Procura : «Si cercano testimoni» : I responsabili delle indagini desiderano parlare con tutti i passeggeri presenti sul Treno n. 10452 al momento del sinistro ferroviario del 25 gennaio. Giovedì sono in programma le autopsie sui corpi delle tre vittime

Treno deragliato a Milano : 4 indagati per omicidio e disastro ferroviario : Sono quattro le persone iscritte al registro degli indagati dalla procura di Milano per l'inchiesta sulla strage di Pioltello, dove -

Treno deragliato - Iscritti i primi 4 indagati : C i sono i primi quattro indagati per il deragliamento a Pioltello , Mil, del regionale 10452 , costato la vita a 3 donne . Nel registro delle notizie di reato sono stati Iscritti, per Trenord l'...