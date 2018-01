Transitorio - concorso riservato ai docenti abilitati : informativa al MIUR : “Il MIUR ha convocato le organizzazioni sindacali per una informativa sul bando di concorso riservato per i docenti abilitati e specializzati per il sostegno, per giovedì 1 febbraio 2018. I candidati potranno presentare domanda in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per i quali posseggono i requisiti.” concorso riservato […] L'articolo Transitorio, concorso riservato ai docenti abilitati: ...

Scuola - maestre diploma magistrale fuori GaE 2018 : proposta concorso Transitorio Video : Arriva una proposta delle maestre con diploma magistrale prima del termine dell'anno scolastico 2001/2002, insegnanti delle scuole elementari e dell'infanzia, in merito alla questione del licenziamento e dell'etromissione dalle graduatorie a esaurimento #gae in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato. Si tratta di un concorso transitorio come è previsto per i docenti delle scuole medie e superiori. La notizia è riportata su La Nazione ...

Transitorio - concorso docenti non abilitati : requisiti - servizio e tempistiche : Il DL n. 59/2017 prevede una fase transitoria, che a sua volta include un concorso riservato ai docenti non abilitati che hanno alle spalle 3 anni di servizio. Il concorso includerà una prova scritta e una orale. Se superate, si viene ammessi al FIT, svolgendo il primo e il terzo anno. Dopo il FIT, si […] L'articolo Transitorio, concorso docenti non abilitati: requisiti, servizio e tempistiche proviene da Scuolainforma.