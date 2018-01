Torna a Roma il Whisky festival by Spirit of Scotland

Roma : De Rossi Torna fra i convocati : ANSA, - Roma, 27 GEN - L'ultimo allenamento ha sciolto ogni dubbio in casa Roma: Daniele De Rossi fa parte dei 23 convocati da Eusebio Di Francesco per l'impegno di domani sera nell'Olimpico contro la ...

Roma. Al Teatro Eliseo Torna Silvio Orlando : Dal 30 gennaio all’11 febbraio al Teatro Eliseo di Roma torna Silvio Orlando. “Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono tua moglie”. Si apre così la lettera che Vanda scrive al marito che se n’è andato…Continua a leggere →

Torna a Roma la Global Game Jam : Programmatori, grafici, designer, musicisti e sviluppatori di nuovo insieme per sviluppare un videogioco in sole 48 ore. E' la Global Game Jam, il più grande hackaton mondiale dedicato allo sviluppo di videoGames che si terrà da domani, venerdì 26, fino a domenica 28 gennaio nelle principali città di più di 95 Paesi del mondo, tra cui Roma.La Jam Romana - organizzata da Codemotion e il suo nuovo brand new Game, con il sostegno dell'Accademia ...

Romano Prodi - il Pd si attacca a lui : il piano con cui vuole Tornare a comdanare : Un grandioso piano da oltre 1.500 miliardi entro il 2030. Grandioso almeno sulla carta che riproietta Romano Prodi sulla scena politica alla vigilia delle elezioni. Ben 150 miliardi di euro l'anno finanziati, in Italia, dalla Cassa depositi e prestiti (e dalle consorelle pubbliche francese e tedesca), per sostenere il futuro ...

Roma - politici spiati : Torna libero Giulio Occhionero : torna libero Giulio Occhionero, arrestato il 9 gennaio 2017 assieme alla sorella Francesca Maria, per una presunta attività di cyberspionaggio su vasta scala. Lo ha deciso il giudice del tribunale ...

Roma. Teatro Cometa Off : Torna la grande storia raccontata ai ragazzi : torna al Teatro Cometa Off di Roma il 25 e 26 gennaio “ProjectScuola-III Edizione” la rassegna teatrale dedicata agli studenti, a cura dell’Associazione Ariadne – Compagnia Teatro A. Due matinée che vedranno in scena lo spettacolo per ragazzi “Ascolta, Israele”…Continua a leggere →

Roma. Al Centrale Preneste Torna il teatro per i più piccoli : Domenica 28 Gennaio alle 16.30, per la rassegna Infanzie in gioco 2017/18, arriva da Napoli al Centrale Preneste di Roma lo spettacolo Le favole della saggezza della Compagnia I Teatrini. Lo spettacolo è curato da Giovanna Facciolo e interpretato da Adele Amato de Serpis e…Continua a leggere →

Torna Altaroma : ecco tutti gli appuntamenti da non perdere : E questa è solo la prima novità dell'edizione gennaio 2018, che crea un link sempre più incisivo con le realtà del mondo retail.

Opera di Roma - dopo mezzo secolo Tornano I Masnadieri : dopo 'Fra Diavolo', l' Opera comique di Daniel Auber, e 'La damnation de Faust' di Berlioz, saranno 'I Masnadieri' di Giuseppe Verdi ad andare in scena domenica 21 gennaio all'Opera di Roma, che ...

Probabili formazioni Inter-Roma : Miranda Torna titolare - Di Francesco con Dzeko : Skorupski, Lobont, Bruno Peres, Juan Jesus, Emerson, Moreno, Strootman, Under, Schick, Defrel Notizie sul tema Inter-Roma diretta tv e streaming: dove vederla, orario e Probabili formazioni Roma, ...

Roma - l'illusione in palcoscenico al Teatro Olimpico - Torna Supermagic : il festival della magia : torna, anche quest'anno al Teatro Olimpico, dal 25 gennaio al 4 febbraio, l'evento magico più atteso d'Italia, Supermagic, il festival Internazionale della magia. Giunto alla XV edizione, lo ...

Inter-Roma - probabili formazioni e ultimissime : assenze pesanti tra i giallorossi - Torna Miranda : Inter-Roma, probabili formazioni e ultimissime: assenze pesanti tra i giallorossi, torna Miranda Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Roma, probabili formazioni E ultimissime – Il campionato ritorna con un big match: la 21a giornata vedrà infatti sfidarsi Inter e Roma. Calcio d’inizio questa sera alle ore 20.45. Una partita molto importante, ...

Mercato - riTorna Balotelli? Milan-Napoli - affari in vista - Roma-Inter per un big Video : Mancano due settimane alla conclusione della sessione invernale del calcioMercato, e finora le big di Serie A hanno operato poco [Video]. La Juventus si è limitata alla cessione in prestito di Marko Pjaca allo Schalke 04, mentre il Napoli è alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare i vari Mertens, Insigne e Callejon. La Roma è alle prese con la probabile partenza di Edin Dzeko verso il Chelsea di Antonio Conte, mentre l'unica ...