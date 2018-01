Tiziano Terzani | apre a Bangkok una biblioteca dedicata a lui

: RT @Dreaming_81: "Questo è un altro aspetto rasserenante della natura: la sua immensa bellezza è lì per tutti. Nessuno può pensare di porta… - LordFauntleroy1 : RT @Dreaming_81: "Questo è un altro aspetto rasserenante della natura: la sua immensa bellezza è lì per tutti. Nessuno può pensare di porta… - ottengotutto : RT @trilly153: Questo è un’altro aspetto rasserenante della natura : la sua immensa bellezza è lì per tutti. Nessuno può pensare di portars… - CCantam : RT @ItalianLiterary: Il Comitato Dante di #Bangkok annuncia l'inaugurazione di una biblioteca intitolata a #TizianoTerzani! @illibraio htt… - fabompie61 : RT @Dreaming_81: "Questo è un altro aspetto rasserenante della natura: la sua immensa bellezza è lì per tutti. Nessuno può pensare di porta… - MachiTec : Poi un giorno @MetaErmal mi piacerebbe sapere se hai letto “La fine è il mio inizio” di Tiziano Terzani o la raccol… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 30 gennaio 2018) Un importante riconoscimento alla memoria per. Grazie al Comitato “Dante Alighieri” die al patrocinio dell’Ambasciata italiana in Thailandia e dell’Unione Europea, uno spazio adibito a, all’interno del City Campus di Rama IV dellaUniversity, sarà dedicato al grande giornalista, viaggiatore e narratore italiano. Mercoledì il taglio del nastro È prevista per mercoledì 31 gennaio 2018 l’inaugurazione, alla quale dovrebbero essere presenti la moglie Angela e la figlia Saskia dello scomparso giornalista e reporter toscano. L’importanza di questa iniziativa è insita nel fatto che questo spazio sarà la primaitaliana a. Al momento dell'apertura conterà su oltre 500 volumi, una quantità, però, destinata a crescere rapidamente grazie a imminenti nuovi arrivi dall'Italia. La scelta di dedicarla anon è casuale da ...