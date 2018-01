Test su cavie umane | Ue | ' Siamo scioccati' Sospeso manager Volkswagen

Cavie per i gas di scarico : Volkswagen sospende il responsabile sostenibilità del gruppo. Ma gli autori difendono i Test : Cade la prima test a dopo lo scandalo dei test sugli animali e sugli esseri umani che sta travolgendo l’industria dell’auto tedesca: Volkswagen ha sospeso dal suo incarico Thomas Steg, responsabile del Gruppo per la sostenibilità e le relazioni esterne, fino a che sarà fatta piena chiarezza. Lo ha riferito il colosso di Wolfsburg. Nel corso della riunione, il consiglio di amministrazione della vw ha accettato la proposta fatta da Steg, di ...

Test su cavie umane - il ministro della Giustizia tedesco : “Test scioccanti” : “Quello che e’ stato riportato e’ scioccante. Chi ha dato il mandato per Test del genere deve aver completamente perso il senso della misura“: lo ha dichiarato il ministro della Giustizia tedesco, come si legge su “Passauer Neuer Presse”, in riferimento al caso dei Test sugli animali e sugli esseri umani eseguiti dalla societa’ di ricerca dei colossi dell’auto tedesca. “Abusare di persone e ...