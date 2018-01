Test MotoGp Sepang 2018 Streaming video e diretta tv | tempi e classifica 3^ giornata 30

MotoGP. Test Sepang - day-2 : Yamaha avanti tutta : Il campione del mondo Moto2 ha talento e umiltà da vendere e qualche giro nella scia del suo maestro Valentino gli ha la regalato un'emozione in più. In Aprilia si respira una buona atmosfera grazie ...

MotoGP - Test Sepang2018 : la seconda giornata ripropone una ottima Yamaha - cresce bene la Ducati mentre la Honda prosegue nella continuità : Cosa ci ha detto questa seconda giornata di Test pre-stagionali riservati alla MotoGP di Sepang? Non ci ha regalato grosse novità, quanto conferme importanti. Su tutte, la Yamaha quest’anno è partita davvero con il piede giusto. Se l’anno scorso era il solo Maverick Vinales ad apprezzare la moto di Iwata (e ci ricordiamo bene come si è poi sviluppata la stagione, tra difficoltà e poca competitività) questa volta entrambi i piloti ...

MotoGP - quando si svolgeranno i prossimi Test? Appuntamento in Thailandia a febbraio! Date - programma e orari : La MotoGP ha iniziato la propria stagione con i classici test invernali, prove fondamentali in vista dell’esordio nel Mondiale previsto a marzo in Qatar. I bolidi a due ruote stanno attualmente girando in Malesia ma i test sull’asfalto di Sepang non saranno gli unici che i big svolgeranno in questa lunga marcia di avvicinamento al primo Appuntamento ufficiale dell’anno. Dopo la tre giorni di Sepang, infatti, il Circus del ...