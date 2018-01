TEST MOTOGP SEPANG 2018 Diretta | classifica e tempi Occhi puntati su Alex Rins | la

MotoGp - La Yamaha in difficoltà nell'ultimo giorno di TEST a Sepang - Valentino Rossi sorpreso : 'cos'è successo? Non lo sappiamo con ... : La Yamaha in difficoltà in Malesia nel giorno dei time attack: l'analisi di Valentino Rossi dopo l'ultimo giorno di test a Sepang AFP/LaPresse E' Jorge Lorenzo l'uomo della giornata a Sepang. Il ...

MotoGP - TEST Sepang 2018 : Jorge Lorenzo vola a tempo di record - Marquez (7°) gran passo gara - Valentino Rossi chiude ottavo : Nell’ultima giornata dei Test MotoGP a Sepang (Malesia) è stata la Ducati di Jorge Lorenzo a stabilire il miglior tempo in 1’58″830. Il maiorchino, con questa eccezionale prestazione, ha anche stampato il nuovo primato del tracciato migliorando la prestazione di Marc Marquez che, durante le prove invernali del 2015, fermò il cronometro a 1’58″867. Aiutato anche dalla nuova mescola portata dalla Michelin, infatti, ...

MotoGP - TEST Sepang 2018 : Valentino Rossi si gode l’esordio con la nuova Yamaha - i problemi del passato sono alle spalle? : Molto spesso i piloti vivono un rapporto viscerale e d’affetto con la propria moto o con la propria vettura. Nel caso di Valentino Rossi si può dire, quindi, che con l’edizione 2017 della sua Yamaha il feeling non sia mai decollato, nemmeno del primo istante. Invece, vedendo quanto sta accadendo in questi primi Test pre-stagionali di Sepang, si potrebbe parlare di vero e proprio colpo di fulmine con il suo mezzo. Troppo entusiasmo ...

LIVE MotoGP - TEST Sepang 2018 in DIRETTA (martedì 30 gennaio) : simulazioni di gara per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Giornata cruciale verso il Mondiale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima Giornata di Test a Sepang (Malesia). Uno snodo cruciale verso il Mondiale che comincerà il 18 marzo in Qatar. Nelle prime due giornate Ducati e Yamaha si sono messe in grande evidenza. Erano le due scuderie che dovevano fare un lavoro maggiore, dopo i Test di novembre. La GP18 sembra stia superando i problemi di percorrenza di curva, come Testimoniato dai riscontri cronometrici di ...

VALENTINO ROSSI/ TEST MOTOGP Sepang - il Dottore promuove la nuova Yamaha : quel legame con Roger Federer : VALENTINO ROSSI, Test MotoGp Sepang, il Dottore promuove la nuova Yamaha: più facile essere veloci. Anche per le gomme la situazione sembra migliore...(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:27:00 GMT)