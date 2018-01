Test Motogp Sepang 2018 Diretta | classifica e tempi Lorenzo | giro record | ora mi sento

MotoGP 2018 - Test Sepang. Andrea Dovizioso : “Ho capito i vantaggi della nuova Ducati - a mio agio con la moto” : Andrea Dovizioso può tracciare un bilancio positivo sulla sua Ducati dopo i tre giorni di test a Sepang. Il vicecampione del mondo ha ben figurato sul tracciato malese e la moto ha dato le risposte che ci si attendeva, soprattutto in percorrenza di curva. Queste le dichiarazioni rilasciate dal forlivese al termine dell’ultima sessione di test. “E’ stato un test molto interessante, anche un po’ strano: ieri avevamo avuto dei problemi e non ...

MotoGP 2018 - Test Sepang. Jorge Lorenzo : “La Ducati è un capolavoro. Sto capendo come ottenere il massimo” : Jorge Lorenzo è stato letteralmente scatenato nell’ultima giornata di test a Sepang: lo spagnolo ha realizzato il nuovo record della pista (1:58.830) e può lasciare soddisfatto la Malesia, avvicinandosi in maniera convinta al Mondiale di MotoGP 2018. Queste le dichiarazioni che l’iberico ha rilasciato al termine dei test: “Questo tempo sul giro dimostra che la nostra nuova moto funziona, mi dà un buon feeling. La Ducati è stata ...

MotoGP 2018 - Test Sepang. Marc Marquez : “Molto soddisfatto - sto bene in moto - ottimi i long-run. Aerodinamica da valutare” : Ottima giornata di test per Marc Marquez che ha tratto delle buone indicazioni dalla sua Honda sul tracciato di Sepang dove oggi le motoGP hanno disputato l’ultima sessione dei primi test stagionali. Il Campione del Mondo è sembrato particolarmente raggiante: “Oggi sono soddisfatto, perché abbiamo lavorato duramente e bene. Abbiamo anche fatto un long-run di 15 giri verso le tre, quando la temperatura in pista era molto elevata e il nostro ...

MotoGP 2018 - Test Sepang. Maverick Vinales : “Non mi sentivo bene in sella. Ho lavorato su elettronica e due motori” : Le Yamaha sono sembrate fuori forma nell’ultima giornata di test a Sepang dove le MotoGP hanno iniziato a girare in vista del Mondiale 2018. Valentino Rossi non ha saputo spiegare l’origine dei problemi maturati nell’ultima sessione, decisamente peggiore in termini di risultati rispetto a quanto visto di buono tra domenica e ieri. Sulla stessa lunghezza d’onda il suo compagno di squadra Maverick Vinales che racconta così ...

MotoGP 2018 - Test Sepang. Valentino Rossi : “Crollo inatteso - non so cosa sia successo. La nuova moto mi piace ma…” : La giornata odierna di test non è stata così positiva per Valentino Rossi che era stato raggiante dopo i primi due giorni sulla pista di Sepang. Il Dottore lascia la Malesia con un po’ di amaro in bocca, l’ultima sessione non lo ha particolarmente soddisfatto. Il centauro di Tavullia non riesce a spiegarsi questo crollo nel giro di 24 ore come ha dichiarato a gpone.com: “Non sappiamo con esattezza cosa sia successo, ma non è la prima ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Jorge Lorenzo vola a tempo di record - Marquez (7°) gran passo gara - Valentino Rossi chiude ottavo : Nell’ultima giornata dei Test MotoGP a Sepang (Malesia) è stata la Ducati di Jorge Lorenzo a stabilire il miglior tempo in 1’58″830. Il maiorchino, con questa eccezionale prestazione, ha anche stampato il nuovo primato del tracciato migliorando la prestazione di Marc Marquez che, durante le prove invernali del 2015, fermò il cronometro a 1’58″867. Aiutato anche dalla nuova mescola portata dalla Michelin, infatti, ...

