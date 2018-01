Ternana | Pochesci saluta i tifosi con un toccante messaggio

Ternana : ecco il nuovo allenatore dopo l’esonero di Pochesci : Sandro Pochesci è stato esonerato ieri dal ruolo di tecnico della Ternana. Il tecnico non ha convinto la dirigenza capitanata da Bandecchi ed è stato dunque sollevato dall’incarico. Quest’oggi è invece giunta la decisione in merito al sostituto sulla panchina delle Fere, che sarà Mariani, tecnico ‘promosso’ dalle giovanili, che già aveva sostituto Pochesci al Fondi. La Ternana punta adesso a risalire la china in ...

Clamoroso Ternana : esonerato Pochesci - ecco il possibile sostituto : Il goal di Montalto al 94′ ha permesso alla Ternana di raggiungere il pareggio con la Salernitana nel posticipo di Serie B, ma questo non è bastato a Sandro Pochesci di salvare la propria panchina. Al termine della gara infatti il presidente delle ‘Fere’, Sandro Ranucci’ ai microfoni di MEP Radio ha dichiarato: “Il mister Pochesci è stato esonerato, non mi fate altre domande”. Per il sostituto il club pensa ...

Serie B - mister Pochesci : "Unicusano Ternana - conta solo fare punti" : Serie B, l'Unicusano Ternana ha fame di punti. E' un Monday night ma non siamo nell'Nfl, anche se è tempo di Super Bowl e una caschetto questa sera farebbe davvero comodo. Perché la sfida tra ...

Calciomercato Ternana - ecco il centrocampista per Pochesci : fatta per Signori : Calciomercato Ternana – La Ternana è reduce dalla sconfitta sul campo dell’Empoli, la dirigenza è concentrata su questi ultimi giorni di mercato con l’intenzione di rinforzare la squadra di Pochesci per raggiungere l’obiettivo salvezza. Nuovo innesto per il centrocampo, è fatta per Francesco Signori, centrocampista ormai ex Venezia, in grado di dare qualità e quantità al centrocampo. Inoltre altro movimento da parte ...

Serie B - Unicusano Ternana : le parole di Pochesci a Radio Cusano Campus : Con la sua umiltà divenla squadra della ricerca scientifica italiana Informazione a cura di Sport Network 'I VALORI PIÙ SANI DEL CALCIO POPOLARE' Radio Cusano Campus sbarca anche a Terni: ai ...

Ternana - duro attacco del patron Bandecchi a Pochesci : “Da oggi cambiano le regole!” : Nonostante la brutta sconfitta con l’Avellino, il patron della Ternana, Stefano Bandecchi, ha confermato in panchina Sandro Pochesci non risparmiando però un duro attacco nei confronti del proprio allenatore invitato a fare meno lo showman: “Pochesci resta ma deve pensare a fare l’allenatore e non lo showman. E’ ormai chiaro a tutti che tra le sue qualità maggiori non c’e’ il suo eloquio. Pochesci non deve fare il giornalista ma ...

Serie B show : frena il Palermo - Bari e Parma non si fanno male - super Foggia - la Ternana vince e Pochesci si salva : 1/47 LaPresse/Settonce Roberto ...

Panchina Ternana - Pochesci a rischio esonero? Gli ultimi importanti aggiornamenti : Si è giocata gran parte della 19^ giornata del campionato di Serie B, importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il Palermo si è confermato in testa alla classifica, successo casalingo contro la Ternana, in rete Rispoli. Situazione veramente difficile in casa Ternana, la posizione di classifica fa paura e la posizione dell’allenatore Pochesci è delicata. Il tecnico è sulla graticola ma per il momento non rischia ...