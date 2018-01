Clamoroso Ternana : esonerato Pochesci - ecco il possibile sostituto : Il goal di Montalto al 94′ ha permesso alla Ternana di raggiungere il pareggio con la Salernitana nel posticipo di Serie B, ma questo non è bastato a Sandro Pochesci di salvare la propria panchina. Al termine della gara infatti il presidente delle ‘Fere’, Sandro Ranucci’ ai microfoni di MEP Radio ha dichiarato: “Il mister Pochesci è stato esonerato, non mi fate altre domande”. Per il sostituto il club pensa ...