Ternana | ecco il nuovo allenatore dopo l’esonero di Pochesci

Clamoroso Ternana : esonerato Pochesci - ecco il possibile sostituto : Il goal di Montalto al 94′ ha permesso alla Ternana di raggiungere il pareggio con la Salernitana nel posticipo di Serie B, ma questo non è bastato a Sandro Pochesci di salvare la propria panchina. Al termine della gara infatti il presidente delle ‘Fere’, Sandro Ranucci’ ai microfoni di MEP Radio ha dichiarato: “Il mister Pochesci è stato esonerato, non mi fate altre domande”. Per il sostituto il club pensa ...

Calciomercato Ternana - ecco il centrocampista per Pochesci : fatta per Signori : Calciomercato Ternana – La Ternana è reduce dalla sconfitta sul campo dell’Empoli, la dirigenza è concentrata su questi ultimi giorni di mercato con l’intenzione di rinforzare la squadra di Pochesci per raggiungere l’obiettivo salvezza. Nuovo innesto per il centrocampo, è fatta per Francesco Signori, centrocampista ormai ex Venezia, in grado di dare qualità e quantità al centrocampo. Inoltre altro movimento da parte ...

Calciomercato Ternana - si guarda in casa Foggia : ecco l’obiettivo : Calciomercato Ternana – La Ternana si candida ad essere protagonista nella seconda parte di stagione del campionato di Serie B con l’intenzione di raggiungere la salvezza dopo un inizio veramente difficile. Negli ultimi giorni è stato piazzato sul mercato un colpo veramente importante con l’arrivo dell’attaccante Piovaccari ma non sembra di certo finita. Adesso le attenzioni sono rivolte in difesa, si guarda con ...

