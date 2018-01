Tarda e si complica l’uscita del bando per il transitorio

Leggi la notizia su scuolainforma

(Di martedì 30 gennaio 2018) Sil’uscita delper il, fortemente atteso dagli abilitati PAS e TFA. Ci sono alcuni problemi che erano stati precedentemente sottovalutati. Incontro al MIUR per ilAllora la situazione è questa: pare che al MIUR siano in stallo perchè l’emanazione delpotrebbe trasformarsi in un boomerang per i docenti di … L'articoloe sil’uscita delper ilproviene da Scuolainforma.