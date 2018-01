Tar conferma maximulta 3 | 6 mln all' Atac

Atac - Tar del Lazio conferma la multa da 3 - 6 milioni dell’Antitrust : “Scorretto cancellare corse senza informare” : La condotta dell’Atac “legittimamente è stata ritenuta scorretta, in quanto contraria ai canoni di diligenza richiesti, nonché ingannevole” e la tesi dell’Antitrust in sull’ingannevolezza della pratica è “logica e adeguatamente argomentata”. Con queste motivazioni il Tar del Lazio ha respinto un ricorso dell’azienda di trasporto pubblico romana che contestava la maxi sanzione da 3,6 milioni di euro inflitta ...

Luxottica sotto i riflettori grazie a vendite boom e conferma Target : Teleborsa, - Brilla oggi a Milano Luxottica , che guadagna l'1,61% in Borsa , dopo aver fornito ieri un aggiornamento preliminare sui risultati del 4° trimestre 2017, indicando una crescita delle ...

Bce conferma tassi e linee guida politica moneTaria - come atteso : Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha confermato i tassi di riferimento ai minimi storici e l'impegno a proseguire il programma di quantitative easing al ritmo mensile di 30 miliardi ...

Fca - ricavi e consegne in linea con 2016 : cresce Maserati. Target 2018 confermati. In borsa titolo sopra i 20 euro : TORINO - Le consegne globali complessive di veicoli da parte di Fca nel 2017 sono state 4.740.000, in linea con l'esercizio precedente. I ricavi netti ammontano a 111 miliardi di euro, in linea...

Il Fondo MoneTario conferma la ripresa anche italiana. E a Davos arrivano tutti i potenti del mondo : Fmi alza le stime di crescita dell'italia: + 1,4 il Pil del 2018, + 1, 1 nel 2019. Ma si dice anche preoccupato per le prossime elezioni, esortando i futuri vincitori a coninuare sulla strada delle ...

Incredibile a Verona - Pecchia verso la conferma : tifosi furiosi - cosa deve accadere per porTare all’esonero? : Pecchia verso la conferma, è questa l’ultima notizia che arriva da Verona. Nessuna novità è arrivata nel pomeriggio in merito ai presunti possibili sostituti del tecnico dell’Hellas e probabilmente nessuna novità arriverà neanche in serata. La società sembra voler dare un’altra chance al tecnico, nonostante la pessima figura messa in scena nell’ultima giornata, che fa seguito ad altre gare non all’altezza che hanno ...

Processo Escort - presentò ragazza a Giampaolo Tarantini : confermata condanna a Salvatore Castellaneta : L'avvocato è accusato di aver presentato nel 2008 all'imprenditore Giampaolo Tarantini una ragazza, con aspirazioni nel mondo dello spettacolo, disponibile ad avere rapporti sessuali con l'allora ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : al via il programma libero delle coppie. Della Monica e Guarise confermano il piazzamento. Marchei ed HoTarek perdono una posizione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, seconda giornata (giovedì 18 gennaio). Questo è il grande giorno riservato alle donne e alle coppie di artistico: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente. L’Italia vuole sognare in grande con le sue stelle indiscusse. Occhi ...

L'Aeronautica miliTare conferma l'esistenza degli Ufo - ma li chiama Ovni Video : #Ufo è l'acronimo dell'espressione inglese Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object, ovvero oggetto volante non identificato, con cui si indica genericamente ogni fenomeno aereo le cui cause non possano facilmente o immediatamente essere individuate da un osservatore. Il termine fu coniato dall'Air Force americana nel 1952 per indicare quegli oggetti volanti che rimangono senza una spiegazione nonostante il parere degli ...