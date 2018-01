Sweatcoin | app di fitness che ricompensa gli amanti dell’attività fisica

: #Sweatcoin, l'app che ti paga per camminare - mariangelafior6 : #Sweatcoin, l'app che ti paga per camminare - infoitscienza : App Sweatcoin, applicazione iOS che ti paga per camminare (WeGeek) - infoitscienza : Sweatcoin, l'app che ti paga per camminare: premio ogni mille passi ( - infoitscienza : Sweatcoin: l'app che fa guadagnare chi cammina (La Legge per Tutti) - infoitscienza : Ecco l'app che ti paga per camminare: Sweatcoin ( -

(Di martedì 30 gennaio 2018) Comprendere l’importanza dell’alimentazione è fondamentale per mantenersi in forma e in salute, lasciando da parte diete assurde e potenzialmente dannose che possono portare più problemi che benefici, soprattutto in un mondo in cui il tasso di persone in sovrappeso e obese continua a crescere anno dopo anno a livelli preoccupanti. Una delle sfide principali che i più importanti paesi del mondo dovranno affrontare è certamente fornire un’adeguata educazione alimentare partendo dalle nuove generazioni. Importante, in tal senso, continua ad essere la necessità di evitare una vita sedentaria dedicando invece del tempo all’attivitàquotidiana. Spesso incentivare le persone può essere utile a raggiungere determinati obiettivi ed è proprio su questo che punta una nuova app diche sta ottenendo un grande successo in USA e Regno Unito. Si chiama, ...