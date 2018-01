Suzuki Swift configurazione 1 0 BOOSTERJET S 2WD una piccola bomba su strada

Suzuki - al Motor Show riflettori puntati sulle tre anime del costruttore giapponese : oltre Swift Sport e Suv - anche 2 ruote e fuoribordo : BOLOGNA - Il Motor Show di Bologna è l'evento ideale per una Casa, come Suzuki , che declina la passione per i Motor i attraverso tre anime - Auto, Moto e Marine - che coincidono...

Suzuki : la nuova Swift si aggiudica il premio "Car of the Year 2018" in Giappone : Suzuki Swift ha vinto il premio Car of the Year Award 2018 assegnato dalla Automotive Researchers’ and Journalists’ Conference of Japan. Si tratta di un prestigioso riconoscimento attribuito da una...