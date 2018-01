: RT @OptiMagazine: #Suits rinnovato per un'ottava stagione: ufficiale l'addio a Patrick J. Adams e Meghan Markle - _diana87 : RT @OptiMagazine: #Suits rinnovato per un'ottava stagione: ufficiale l'addio a Patrick J. Adams e Meghan Markle - _diana87 : Suits rinnovato per un’ottava stagione: i dettagli sull’addio a Meghan Markle e Patrick J. Adams - OptiMagazine : #Suits rinnovato per un'ottava stagione: ufficiale l'addio a Patrick J. Adams e Meghan Markle… - viky_82 : Rinnovato per la S8... ma senza Patrick, che abbandona.... Harvey senza Mike... Non ha senso.....????????#suits -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 30 gennaio 2018)per un'ottava: il legal drama di USA Network continuerà anche senzaJ. Adams e, che hanno già annunciato l'addio alla serie mesi fa.Confermati nella prossimaGabriel Macht, Sarah Rafferty e Rick Hoffman, così come il nuovo ingresso nel cast Dulé Hill (che interpreta Alex Williams). Adams e lalasceranno la serie nel finale della settima, mentre l'ex star della serie Gina Torres, avrà uno spin-off incentrato sul suo personaggio.Lo showrunner Aaron Korsh, all'annuncio di, ha rilasciato un comunicato stampa in cui si è detto eccitato per la notizia, aggiungendo, "l'ottavaavrà ogni cosa, dalle alleanze mutevoli ai giochi di poteri interni, dai segreti ai tradimenti e relazioni di fioco. Tenete d'occhio un nuovo personaggio contraddittorio che darà a Harvey del filo da ...