: Suburra: annunciata ufficialmente la seconda stagione - nerdgate_it : Suburra: annunciata ufficialmente la seconda stagione - bestserialit : Dopo Suburra Netflix sceglie il calcio, ecco tutti i dettagli della serie sulla Juve -

(Di martedì 30 gennaio 2018) Dopo il successo della prima, la serie – il primo crime thriller italiano originale Netflix prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e lanciato lo scorso ottobre negli oltre 190 paesi in cui è presente il servizio – torna con unasempre più ricca di azione, dramma e giochi di potere. Ambientata a Roma e ispirata all’omonimo romanzo, la serie vede Chiesa, politici corrotti e criminalità organizzata scontrarsi in una sanguinosa lotta per il controllo del litorale di Ostia, protagonisti gli stessi personaggi che hanno già conquistato il pubblico nella prima: Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara) e Lele (Eduardo Valdarnini), Sara Monaschi (Claudia Gerini), ambiziosa consulente finanziaria legata alla Chiesa, il politico Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) e lo spietato boss Samurai (Francesco Acquaroli). ...