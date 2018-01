Star Wars Battlefront 2 | nuovi contenuti arcade in arrivo?

Star Wars Battlefront 2 : in arrivo nuovi contenuti per la modalità Arcade : Arrivano ottime notizie per tutti i giocatori impegnati in Star Wars Battlefront 2 che, magari stanchi del gioco online, vogliono cimentarsi nella modalità Arcade.Infatti, come segnala Gamingbolt, la modalità Arcade, originariamente intesa principalmente per l'allenamento, si arricchirà di contenuti. A confermarlo è stato il design director di Star Wars Battlefront 2, Dennis Brannvall, il quale ha risposto a un fan su Twitter senza, però, ...

Star Wars : Secrets of the Empire - vediamo un interessante dietro le quinte dell'esperienza VR : La realtà virtuale è senz'altro il modo perfetto per interagire con in nostri franchise preferiti, e come sappiamo tutti uno dei più conosciuti ed amati nella storia del cinema è proprio Star Wars.Come riporta VRfocus, è stato pubblicato un interessante video che svela i retroscena dell'esperienza VR di Star Wars: Secrets of the Empire. Lanciata lo scorso anno, quest'esperienza VR è ancora disponibile in Inghilterra al Westfield London, mentre ...

Ecco gli ologrammi simili a quelli di Star Wars : Un team di ricercatori è riuscito a creare ologrammi simili a quello della principessa Leia in Star Wars. Lo studio su Nature

"Significativi cambiamenti al sistema di progressione" in arrivo in Star Wars Battlefront II : Se dopo la decisione di disattivare le microtransazioni vi aspettavate dei cambiamenti radicali al sistema di progressione di Star Wars Battlefront II non potrete che essere rimasti delusi dagli ultimi mesi di aggiornamenti del titolo DICE. Al di là di qualche piccolo cambiamento a livello di crediti ottenuti, il gioco non è ancora stato rivoluzionato come alcuni fan credevano.Come riporta VG247.com, DICE ha annunciato che a breve saranno ...

Star Wars Battlefront 2 pronto a rinnovarsi - i piani per i prossimi mesi : Il 2018 si preannuncia un anno assolutamente interessante per Star Wars Battlefront 2: Electronic Arts non ha voluto risparmiare le proprie forze nello sviluppo di nuove feature per lo sparatutto dedicato all'universo cinematografico partorito dal genio di George Lucas, in un sequel che non ha lesinato sulle polemiche nei giorni del lancio, con le controverse microtransazioni che hanno fatto una comparsa sfuggevole al suo interno prima di cadere ...

EA in difficoltà dopo il caso Star Wars Battlefront II? Niente di più falso : dopo la rivolta popolare esplosa per il caso Star Wars Battlefront II, in molti pensavano di Stare assistendo alla fine della parabola di uno dei publisher più importanti al mondo, Electronic Arts.Accusata di aver implementato nel gioco un sistema pay to win che spingesse i giocatori a spendere denaro reale, la compagnia ha scatenato l'ira degli utenti che per tutta risposta si sono organizzati in massa per cancellare i preordini del gioco e per ...

Solo : A Star Wars Story - rivelata la durata del film? Potrebbe essere uno dei capitoli più lunghi del franchise - Best Movie : Mentre tutto il mondo è in trepidante attesa di vedere il primo trailer ufficiale di Solo: A Star Wars Story – che secondo alcuni rumors Potrebbe essere rilasciato domani – su Google è spuntata un'interessante ...

Electronic Arts ha rifiutato un seguito di Star Wars : Empire at War : Uno dei videogiochi più famosi tra quelli legati alla storica saga di Guerre Stellari è sicuramente Star Wars: Empire at War, uno strategico in tempo reale sviluppato da Petroglyph Games e uscito nel 2006 su PC. Da allora non si sono più visti titoli di questo tipo ambientati nell'universo Star Wars, e i fan si sono sempre chiesti come mai non sia mai arrivato un seguito di un gioco così amato come Empire at War.Come riporta PCGamesN, durante ...

Star Wars annette al proprio universo la regista di The Handmaid’s Tale? : Nella galassia di Star Wars, oltre ai personaggi femminili del Generale organa e di Rey, la Forza potrebbe tingersi di rosa anche dietro la macchina da presa: è l’ipotesi stuzzicante delle ultime ore, originata da un incontro dai contenuti top secret avvenuto tra Katheleen Kennedy, presidente della LucasFilm e Reed Morano, regista di The Handmaid’s Tale. A spifferare il fatto proprio colei che ha diretto buona parte degli episodi ...

Aggiornamento Star Wars Battlefront 2 tra bilanciamenti e nuovi contenuti : Un titolo che non ha di certo avuto vita facile al suo esordio Star Wars Battlefront 2, secondo capitolo del reboot della serie che lo scorso mese di novembre approdo sul mercato videoludico scoprendo il fianco a numerose critiche. La colpa fu delle controverse microtransazioni inserite al suo interno, che a detta dei giocatori rischiavano di esasperare il gameplay, con la pericolosa deriva pay to win che era praticamente dietro l'angolo. Le ...

Gli Attori nel dopo-Star Wars - Hanakin Skywalker - Obi Wan Kenobi - Padme Amidala e tanti altri …. : Hanakin Skywalker (Ep. I) da bambino è Jake Lloyd ; Qui-Gon Jinn (Ep. I) interpretato da Liam Neson Hanakin Skywalker, (Ep. II e III) al secolo Hayden Christensen; Il Giovane Obi-Wan Kenobi (Ep. I – II – III) interpretato da Ewan McGregor; Padme Amidale (Ep. I -II-III) è Natalie Portman. Jyn Erso – (Rogue One) è Felicity Jones Non vi parlerò del Mitico Harrison Ford, ne di altri personaggi fissi nella memori a ...

Star Wars : Solo - ecco cosa sappiamo della trama : Calati i riflettori (e le polemiche) su Star Wars: Gli ultimi Jedi, il penultimo capitolo nella nuova trilogia ufficiale di casa Lucasfilm, si inizia già a pensare al prossimo film in calendario. Toccherà infatti a Solo: A Star Wars Story far tornare nelle sale i fan di Guerre stellari il prossimo maggio. Ma anche se mancano ormai pochi mesi, ancora poco si sa su questa pellicola che ha avuto, fra l’altro, una storia piuttosto ...

Star Wars Battlefront II si aggiorna con la prima patch del 2018 ma nessuna novità per microtransazioni e loot box : Qual è la situazione di Star Wars Battlefront II dopo la rimozione (teoricamente temporanea) delle microtransazioni avvenuta ormai due mesi fa? La situazione è sostanzialmente invariata e anche il primo aggiornamento del 2018 non propone delle novità in merito a questo aspetto della produzione.La patch 1.1 propone soprattutto: una nuova mappa per la modalità Blast (sul pianeta Crait) e una nuova navicella eroe, il TIE fighter modificato di Iden ...