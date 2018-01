Stampare in 3D con la luce

: RT @shivnoda: Volete stampare delle foto polaroid e non con l'app di #lalalab? Ottenete fino a €5 di sconto sul primo ordine (12 stampe gra… - shivnoda : RT @shivnoda: Volete stampare delle foto polaroid e non con l'app di #lalalab? Ottenete fino a €5 di sconto sul primo ordine (12 stampe gra… - 12xxxxx_10 : RT @FuoridaquestaUe: @emmabonino @Piu_Europa Se papà Rossi non ha i soldi per curare il figlio va anche a vendere il culo pur di trovarli..… - Lilletta18 : Posso prendere un aereo con una carta d'imbarco su smartphone ma per entarre alla fiera del fumetto di Novegro mi d… - 4lltheloveE : RT @4lltheloveE: se a qualcuno interessa ho un codice #LALALAB in pratica con questo codice puoi stampare 12 polaroid pagando solo €2 di… - janni1986 : RT @FuoridaquestaUe: @emmabonino @Piu_Europa Se papà Rossi non ha i soldi per curare il figlio va anche a vendere il culo pur di trovarli..… -

(Di martedì 30 gennaio 2018) Ricordano gli ologrammi dei film di fantascienza, ma grazie a un team di scienziati della Brigham Young University, negli Stati Uniti, le figure luminose che vedete in questo video sono realtà. Realizzate sfruttando il movimento di una singola particella sospesa all’interno di un fascio laser, queste immagini hanno una risoluzione altissima e coprono lo spazio in tre dimensioni, tanto che per i ricercatori dell’Electro-Holograph Group (così si chiama il gruppo di ricreca che le ha ideate) possono essere considerate stampe 3D fatte di. Ti è piaciuto? Scopri anche come sentire la realtà virtuale sulla pelle. (Nature)in 3D con laWired.