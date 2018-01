Sportitalia | maratona per l’ultima giornata di mercato | ben 13 ore di diretta dalle 11

Sportitalia pronta alla Maratona per la chiusura Calciomercato con 13 ore di diretta : Una Maratona di oltre 13 ore dalla mattina fino alla chiusura delle trattative (e anche oltre) per raccontare in diretta l’ultima giornata della sessione invernale del Calciomercato 2017-2018. Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) dedica oltre 13 ore del proprio palinsesto di mercoledì 31 gennaio alla volata finale: dalle 11 di mattina fino alle 00,30 con aggiornamenti continui ...