Unche passa ai varchi della stazione metro Eur Fermi alle 12.49 e ricompare due minuti dopo tra la folla in attesa sulla banchina. Poi alle 12.53 le immagini si interrompono nel momento in cui l'spinge la donna peruviana davanti a lui che finirà sui binari. Queste le immagini disorveglianza della stazione cheno gli attimi in cui la donna èsui binari all'arrivo del. Il 47enne è stato fermato il giorno dopo. Nei suoi confronti, la procura ha disposto una perizia psichiatrica.(Di martedì 30 gennaio 2018)