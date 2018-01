Spielberg | dal documentario sul regista ai suoi film su Sky è mania

: Gli States e la libertà di stampa: #ThePost di Steven Spielberg dal 1° febbraio in sala; sulla Rivista del Cinemato… - cinematografoIT : Gli States e la libertà di stampa: #ThePost di Steven Spielberg dal 1° febbraio in sala; sulla Rivista del Cinemato… - VoceDelTrentino : La bambina dal cappotto rosso di Schindler’s list:«il film di Spielberg mi ha rovinato» - Sal_Piombino : RT @perochan: Tris di assi per #ThePost: Steven Spielberg dirige Meryl Streep e Tom Hanks (anche bravi, ma un po' noioso, diciamocelo). Al… - Artslifetweet : RT @perochan: Tris di assi per #ThePost: Steven Spielberg dirige Meryl Streep e Tom Hanks (anche bravi, ma un po' noioso, diciamocelo). Al… - perochan : Tris di assi per #ThePost: Steven Spielberg dirige Meryl Streep e Tom Hanks (anche bravi, ma un po' noioso, diciamo… -

(Di martedì 30 gennaio 2018) In vista dell’uscita nelle sale della sua ultima fatica, The Post con Meryl Streep e Tom Hanks, Sky ha deciso di dedicare l’intera settimana a Steven. Alcune delle sue pellicole più celebri, e soprattutto una lui dedicato prodotto dalla Hbo. In prima visione infatti su Sky Cinema Hits va in onda il 31 gennaio alle 21,15 ilin prima visionesulla vita delamericano. Su Sky èFino a domenica 4 febbraio la programmazione è dedicata ale premio Oscar con alcune sue pellicole. La scelta deiè pensata per ripercorrere i momenti più ispirati della sua lunga carriera: la pellicola fantascientifica (vincitrice di due Oscar) Incontri ravvicinati del terzo tipo con Richard Dreyfuss e François Truffaut. Il fantasy Hook Capitan Uncinocon Robin Williams e Dustin Hoffman, al più recente GGG – Il ...