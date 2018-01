: Spari a Palazzo di Giustizia: tenta il suicidio, ora in gravi condizioni - - evyna : Spari a Palazzo di Giustizia: tenta il suicidio, ora in gravi condizioni - - IlVaporettocom : Un colpo di pistola, panico e subito la chiamata d’emergenza al pronto soccorso. L'uomo è grave. - 2c127bd8 : Io si mi ricordo Le stelle nella notte di spari leccando la passera finché la mente non corre libera Sta rollando,D… - casertanews : PALAZZO EVACUATO E CIRCONDATO DA CARABINIERI E POLIZIA | IL VIDEO -

(Di martedì 30 gennaio 2018) Questa mattina un Maresciallo dei Carabinieri hato di suicidarsi all’interno deldidi Napoli, sparandosi un colpo di pistola alla testa. A soli 45 anni ora è inssimedopo essere stato ricoverato in ospedale. Si trovava al 29esimo piano della torre A, al centro direzionale. L’uomo, residente a Caserta, ha usato la pistola di ordinanza per spararsi mentre era in servizio presso il reparto magistratura. Dopo l’accaduto sono subito arrivati i soccorsi del 118 con una eliambulanza e i vigili del fuoco. L’ipotesi deltoè al momento quella più probabile, ma non l’unica possibilità visto che al momento dello sparo non erano presenti testimoni. Non si sa neanche quale potrebbe essere l’eventuale ragione del gesto. Ora è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli, inssime ...