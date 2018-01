Spagna | morto a 113 anni l' uomo più vecchio al mondo

Spagna - macabra scoperta a Madrid : uomo trovato morto dopo 4 anni : macabra scoperta in un appartamento a Madrid, dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, che lì sarebbe rimasto sepolto per quattro anni dopo la sua morte. Secondo quanto riporta il quotidiano El Mundo, il corpo è stato scoperto da alcuni funzionari pubblici giunti nell’appartamento per notificare delle ingiunzioni di pagamento per una serie di bollette non pagate. Si pensa che l’uomo sia morto nel 2013, all’età di 56 ...