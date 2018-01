: RT @MacchiAlfredo: Arrestato a Saragozza in Spagna #Igor il super ricercato di origini russe che aveva ucciso due persone in Italia. Avrebb… - KelsiCa50494035 : RT @MacchiAlfredo: Arrestato a Saragozza in Spagna #Igor il super ricercato di origini russe che aveva ucciso due persone in Italia. Avrebb… - NapoliTime : Arresto in aeroporto Napoli, 'clienti' anche da Francia e Spagna Napoli, 29 gennaio - Con 10-12 mila euro gli... - VeronaNews_net : La DIA di Padova arresta #Latitante – - _Forza_Italia_ : RT @cjmimun: Porta in Germania una delle ultime piste su Norbert Feher, il killer arrestato a meta' dicembre in Spagna, dove ha ucciso tre… - cjmimun : Porta in Germania una delle ultime piste su Norbert Feher, il killer arrestato a meta' dicembre in Spagna, dove ha… -

La polizia spagnola haa Terrassa, vicino Barcellona, unche aveva espresso pubblicamente l'intenzione di uccidere spagnoli Secondo quanto riferito dal ministero dell'Interno, il 45enne marocchino aveva lodato gli attentati di Barcellona e Cambrils e aveva sostenuto che se avesse avuto un furgone avrebbe fatto come i 'fratelli' che avevano attaccato i passanti sulla Ramblas di Barcellona lo scorso agosto. Si era inoltre rammaricato per non essere andato in Siria a combattere.(Di martedì 30 gennaio 2018)